Napolivinile, la fiera ad Edenlandia

Ernyaldisko e Music Day Roma presentano NAPOLIVINILE la 3° edizione della mostra-mercato del disco, cd e vinile nuovo, usato e da collezione, a Napoli

Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2024 , presso il Parco Edenlandia, in Viale Kennedy 76, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi tre giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. NAPOLIVINILE sarà aperta al pubblico Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 22:00, Sabato e Domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00, presso il Parco Edenlandia. Troverete un ampio parcheggio.

Durante i giorni della mostra mercato del disco, potrete curiosare tra le diverse proposte di Espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati dagli organizzatori per Voi. I nostri espositori sono specializzati in tutti i generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Il divertimento è assicurato! Sullo sfondo della meravigliosa cornice della città di Napoli, troverete stampe musicali, poster, custodie dedicate, inoltre potrete incontrare tanti altri che come Voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti!

Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione. .