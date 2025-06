Nasce Il Coro di Napoli

- pubblicità -

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, in collaborazione con la Camp Academy, lancia l’iniziativa “Il Coro di Napoli”, un progetto aperto alla partecipazione di voci di ogni età e livello, pensato per promuovere la socializzazione e valorizzare il talento collettivo attraverso la potenza del canto.



Obiettivo è riunire la città attorno alla musica, creando un grande coro cittadino che diventi simbolo di condivisione, partecipazione attiva e appartenenza.

Nessuna selezione, nessuna barriera tecnica:

“Il Coro di Napoli” è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, farsi coinvolgere dall’energia del gruppo e contribuire, con la propria voce, a un’esperienza artistica e comunitaria senza precedenti. Obiettivo è riunire la città attorno alla musica, creando un grande coro cittadino che diventi simbolo di condivisione, partecipazione attiva e appartenenza.Nessuna selezione, nessuna barriera tecnica:è aperto a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, farsi coinvolgere dall’energia del gruppo e contribuire, con la propria voce, a un’esperienza artistica e comunitaria senza precedenti. «Con questa iniziativa – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani – vogliamo offrire un momento inclusivo in cui cittadine e cittadini di tutte le età possano riscoprire il piacere di fare qualcosa insieme, superando differenze e divisioni. La musica è uno strumento straordinario di unione e identità collettiva: “Il Coro di Napoli” vuole essere un inno alla nostra città, cantato dalle sue stesse persone». Il progetto, già in fase di avvio, prevede una fase dedicata alle prove, che si terranno ogni domenica alle ore 17:00, a partire dal 15 giugno, presso l’Auditorium Porta del Parco, a Napoli che culmineranno in una performance corale finale in un luogo simbolico della nostra città.

Unisciti al grande coro popolare della città!

Il Comune di Napoli, in collaborazione con la Camp Academy di Napoli, apre le porte a tutti i cittadini che vogliono far parte di un’esperienza musicale unica e coinvolgente: Il Coro di Napoli.

Che tu sia un cantante esperto o alle prime armi, non importa: il Coro di Napoli nasce per accogliere voci di ogni età e livello, per unire la città attraverso la musica, la condivisione e l’energia del canto collettivo.

Dove e quando?

Le prove del coro si terranno ogni domenica alle ore 17:00, a partire dal 15 giugno, presso l’Auditorium Porta del Parco a Napoli.

Un luogo accessibile e accogliente, dove ogni voce troverà il proprio spazio.

Iscrizione e partecipazione gratuite

Partecipare è completamente gratuito.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli e curata artisticamente dal team professionale di Camp Academy, che seguirà ogni fase della preparazione vocale e musicale.

Nessun limite d’età.

Il Coro di Napoli è aperto a tutte le generazioni: bambini, ragazzi, adulti e senior sono i benvenuti.

L’unico requisito è la voglia di cantare e condividere emozioni con gli altri.