Natale in Quinta, Neri Per Caso in Piazza Vanvitelli venerdì 19

Si riaccendono le luci del Natale nel cuore del Vomero. Torna, con un’edizione fortemente attesa, “Natale in Quinta 2025”, l’appuntamento che trasforma Piazza Vanvitelli nel cuore pulsante e festoso del quartiere collinare napoletano, pronto a riunire l’intera comunità vomerese per celebrare l’arrivo delle festività.

Venerdì 19 dicembre 2025, la splendida cornice del Vomero si vestirà di musica, tradizione e magia per dare il benvenuto al Natale e al Nuovo Anno. Una serata indimenticabile, ad ingresso gratuito, pensata per regalare a tutta la città un momento di pura condivisione, spettacolo e allegria.

“Natale in Quinta 2025” è molto più di un semplice concerto. È il calore di una comunità che si ritrova, è l’atmosfera unica delle feste nel cuore di Napoli. Un vero e proprio regalo alla città per iniziare insieme il periodo più magico dell’anno.

Sul palco di Piazza Vanvitelli saliranno i Neri Per Caso, il gruppo vocale che ha rivoluzionato in Italia e nel mondo il concetto di musica “a cappella”. Vincitori del Festival di Sanremo 1995 nella categoria nuove proposte con “Le ragazze”, i Neri Per Caso sono diventati un punto di riferimento per qualità e originalità. Per l’occasione porteranno in scena il loro spettacolo “Natale Per Caso”, un vero e proprio viaggio emotivo attraverso i più famosi e amati brani natalizi internazionali – come “Jingle Bells”, “Silent Night”, “Feliz Navidad”, “White Christmas” e l’esplosivo “Oh, Happy Day” – riletti con la loro inconfondibile arte vocale. Il concerto sarà arricchito anche da alcuni dei loro più grandi successi, in un perfetto connubio tra tradizione natalizia e maestria artistica. Uno spettacolo di altissima qualità, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico di tutte le età in un’atmosfera di gioia, armonia e pace.

Ad aprire la serata ci sarà il giovane Mirodimare, cantautore napoletano dal soul mediterraneo e dalle storie intime. All’anagrafe Mirko Della Vecchia (classe 2006), Mirodimare porterà sul palco la sua musica profondamente narrativa.

Ma le iniziative di Natale in Quinta 2025 non si fermano alla musica dal vivo. Ci saranno altri giorni dedicati al divertimento specie per le bambine e i bambini con le loro famiglie:

La prima è prevista il giorno 28 dicembre – dalle 11:00 alle 13:30 – presso il Parco Mascagna ci saranno “Truccaelfo, Baby Dance, Spettacolo di Giocoleria e Giochi Natalizi”, mentre il 3 gennaio – dalle 11:00 alle 13:30 – presso i Giardini Tina Pica in scena andrà il musical “Il Grinch e il vero spirito del Natale“. Ispirato alla celebre storia del Grinch, lo spettacolo unisce divertimento, musica e momenti di riflessione, affrontando con delicatezza temi attuali come il bullismo, l’ emarginazione e il valore dell’ empatia.

Organizzata da CMN Produzioni srl con il sostegno della V Municipalità Arenella-Vomero e del Comune di Napoli.