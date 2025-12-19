Nello Longobardi live al Mav di Ercolano sabato 27

- pubblicità -

La magia si ripete e il sogno di un artista continua. Talento cristallino, voce che scalda il cuore in ogni nota, Nello Longobardi, cantante ventenne, cantautore e pianista, compie un anno.

Un anno di musica, di canzoni, di palco, di idee, di percorsi. Festeggia questo traguardo il prossimo 27 dicembre al Mav di Ercolano, con un concerto gratuito e solo su invito che è la sintesi dei suoi primi dodici mesi da artista, e anche il proseguimento di una strada tracciata. “Una serata che deve essere per me – spiega – un regalo alla mia città, un ringraziamento per il sostegno ricevuto. Proprio per questo ho voluto che l’evento fosse gratuito, come regalo di fine anno”.

Lo stile è ormai quello preciso di Nello Longobardi, che naviga tra classici napoletani, evergreen internazionali, con un pizzico di hit italiane e qualche omaggio a uno dei suoi miti: Pino Daniele. Spazio anche alla sua produzione da solista che ha all’attivo già alcuni brani di successo dei quali è coautore, come “Per quanto mi riguarda”, che si avvalgono della collaborazione con Vincenzo D’Agostino, autorevole firma del panorama artistico napoletano e nazionale.

“La data del 27 dicembre ha fatto registrare sold out in meno di 24 ore, anche, se devo dire che la risposta del pubblico che mi segue è sempre stata appassionata e numerosa, sempre con tutto esaurito. Anche per questo mi sembra incredibile – sottolinea – che tutto questo sia potuto accadere in un anno di attività, e anche per questo sento il bisogno di ringraziare quello il mio pubblico. Mi sento al centro di una specie di miracolo”. Un percorso artistico ma anche profondamente umano. Non a caso, è proprio il caso di sottolinearlo, al suo fianco, l’amico di sempre Peppe Nobile, uno dei punti fermi di vita, e anche ormai dello spettacolo. Altro punto fermo è Tonia Ascione, voce narrante, che apre con una poesia tratta dal disco “Christmas in Naples”. Amici di vita e di professione mai persi. “Voglio che arrivi proprio questo al pubblico – prosegue Longobardi – il mio percorso di crescita che parte da quando sognavo di fare quello che faccio, parlandone con i miei amici, a quello che sono oggi, anche grazie a loro”. Con il Michael Bublè all’ombra del Vesuvio, come è stato definito dalla critica, la band composta da Ciro Scognamiglio (batteria), Antonio Innaro (sax), Nicola Norma (chitarre), Gianluca Loschiavo (basso), Tony Guido (pianoforte, tastiere e direzione musicale). Inoltre la Fit and Dance Academy di Ilaria Orsi e Angela Castaldo. Dopo un anno Nello Longobardi si fa strada, per regalare sempre nuove emozioni, con le basi solide di una vita umana e professionale.