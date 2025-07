Note d’Amore sabato 26 a Villa Pignatelli

- pubblicità -

Sabato 26 luglio 2025, alle ore 20:00, la splendida Villa Pignatelli diventa teatro di un viaggio tra musica lirica, tradizione e atmosfere ottocentesche con “Note d’Amore – Passeggiate e Serenate”, un raffinato recital che unisce arte e storia nella cornice suggestiva del museo partenopeo.

Protagonisti della serata saranno il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli e l’arpista Cira Romano, interpreti di un programma che attraversa romanze e serenate del repertorio classico. A impreziosire l’esperienza, il gruppo di danza storica “Danzando nel Tempo”, diretto dai maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, che con le loro coreografie rievocano i fasti e le eleganze dei salotti e giardini del XIX secolo.

«Con questo recital vogliamo trasportare il pubblico in un’epoca in cui la musica e la danza erano parte della vita sociale e sentimentale» – affermano i protagonisti vocale della serata – «Villa Pignatelli, con il suo fascino senza tempo, diventa il luogo ideale per unire il piacere dell’arte all’incanto della storia.»

L’evento si inserisce nel programma culturale “Un sabato da re”, che da luglio a settembre apre straordinariamente in orario serale il Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, offrendo visite guidate e spettacoli a un costo ridotto.

Il contributo per la partecipazione è di 12 €, comprensivo di visita guidata e ingresso al museo.

Info e prenotazioni:

Associazione Culturale Noi per Napoli

📞 339 4545044 – ✉️ noipernapoliart@gmail.com

Un appuntamento imperdibile per vivere una serata all’insegna di eleganza e suggestione, tra le note dell’opera e le danze che riportano in vita il fascino del tardo Ottocento.