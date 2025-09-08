Note di Pace, Beatrice Venezi dirige la Nuova Orchestra Scarlatti

- pubblicità -

Venerdì 12 settembre ore 19.30, nel Cortile delle Statue di Napoli in Via Paladino 39, si terrà il concerto “Note di Pace” con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi, per la rassegna “MusicaoltrelaMusica”, realizzata dalla N.O.S. in partnership con l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Beatrice Venezi, giovane star della musica classica in ascesa internazionale, recentemente nominata Direttore Ospite del prestigioso Teatro Colón di Buenos Aires, dirige la Nuova Orchestra Scarlatti in un ricco e variegato percorso sinfonico-vocale, con la partecipazione del soprano Chiara Polese, che intreccia grandi suggestioni liriche – dal Rossini travolgente dell’Italiana in Algeri e del Barbiere di Siviglia a l’appassionata onda pucciniana di Manon e Tosca, passando per il Verdi epico e popolare di Giovanna d’Arco e della Traviata – con una sezione specificamente dedicata a visioni di pace, così urgenti in questi tempi insensati di guerra, che dalla delicata Barcarola di Offenbach passa per un avvolgente tango-Ave Maria di Piazzolla per giungere infine a una versione sinfonica di Imagine, l’universale sogno di fratellanza di John Lennon.

Un appuntamento ricco di mille emozioni diverse, da non perdere.

La rassegna proseguirà con due intrecci particolari fra musica e racconto, incentrati su l’evocazione poetica di figure femminili.

Domenica 21 settembre ore 19, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: “Lumie di Sicilia”, da un racconto di Pirandello, con pagine strumentali e vocali di Vivaldi, Donizetti, Verdi, Puccini e altri; voce recitante Enzo Salomone, soprano Chiara Polese.

Domenica 28 settembre ore 19, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: “Giuseppina la cantante”, da un racconto di Kafka, l’ultima visione del grande scrittore sull’arte e la bellezza sarà letta e musicata, spaziando da Bach a Stravinskij, da giovani musiciste e musicisti dell’Orchestra Scarlatti Young, in un’inedita azione scenica.

Link biglietti: https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/nuova-orchestra-scarlatti/ in vendita anche nelle prevendite TicketOnLine o al botteghino da un’ora prima dei concerti.