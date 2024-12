Note Partenopee, ultimo appuntamento sabato 7

- pubblicità -

Con il concerto “Di Tempo e di Amore” della cantautrice Giovanna Panza e Mario Formisano (“4mX”) con Gianluca Rovinello (arpa) e Arcangelo Michele Caso (violoncello), sabato 7 dicembre dalle ore 20 (già sold out) presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, cala il sipario sulla rassegna musicale “Note partenopee: viaggio nella storia del sound di Napoli”, che si avvale della direzione culturale del giornalista Carmine Aymone e del regista Guido Liotti.

La rassegna, presentata da Gente Green Aps, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, ha fatto registrare una forte affluenza di pubblico accorso numeroso, sia ai sette seminari sulla storia del sound di Napoli tenuti da Aymone presso Palazzo Cavalcanti, che ai due precedenti live, quello di Canio Loguercio e di Fede ‘n’ Marlen.

Giovanna Panza, tra i vincitori della XV edizione (2004) del Premio Città di Recanati con il brano “‘O tuorto e ‘a raggione”, nel primo tempo del concerto sarà accompagnata dall’arpa di Gianluca Rovinello e dal violoncello di Arcangelo Michele Caso e nel secondo dal basso e dai sintetizzatori di Mario Formisano, arrangiatore e produttore del suo ultimo album “Terrammore”.

L’album è un viaggio sospeso tra il sound d’Oltremanica e il Mar Mediterraneo attraverso sonorità ethno-dub e testi in dialetto. I brani ci parlano dei sentimenti più profondi dell’esistenza tra cui l’amore per la propria terra e la gratitudine per quel tempo vissuto sempre lontano dall’indifferenza.

Mario Formisano è un musicista di spicco del panorama nazionale, compositore, arrangiatore e produttore, per vent’anni storico bassista degli Almamegretta.