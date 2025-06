Nuova Orchestra Scarlatti in concerto sabato 14 a San Marcellino e Festo

- pubblicità -

Sabato 14 giugno ore 19, con ingresso gratuito nella bella cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli in Largo San Marcellino 10, si terrà il consueto appuntamento con il Concerto della Scarlatti per Tutti, l’Orchestra amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti, aperta a tutti, che riunisce studenti, impiegati, docenti, professionisti accomunati dal piacere di far musica insieme e dalla voglia di condividerlo con il pubblico.

I musicisti amatoriali della Scarlatti per Tutti, diretti da Bruno Persico e Gaetano Russo, proporranno un programma spaziante dal più amato repertorio classico di Bach e Schubert al fascino di Grieg, da una deliziosa Serenata per archi dell’eclettico compositore statunitense del ‘900 Norman Leyden a suggestivi brani inediti.

Un appuntamento per tutti.

Info 0812535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it