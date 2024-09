Nuova Orchestra Scarlatti ne Il Trionfo della Fede

- pubblicità -

UNIMUSIC 2024, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’, propone un evento di grande interesse e forte richiamo, la riscoperta di una grande pagina musicale che rievoca un momento fondamentale della storia millenaria della nostra città e del suo Santo patrono: lunedì 16 settembre 2024, alle ore 20.00, con ingresso libero fino esaurimento posti nella splendida e ideale cornice del Duomo di Napoli, avrà luogo l’esecuzione de “Il Trionfo della Fede” di Domenico Cimarosa (già realizzata dalla N.O.S. nel 1999 nella revisione curata dal M.° R. De Simone), oratorio per quattro voci soliste, coro e orchestra dedicato al martirio di San Gennaro, composto dal Maestro Cimarosa nel 1794, all’apice del suo successo europeo. Questo speciale appuntamento si avvale della collaborazione della Cattedrale di Napoli.

Si tratta di un capolavoro inedito, su testo di Clemente Filomarino, che celebra la morte del Santo e il suo sangue prodigioso come segni del trionfo della vera fede cristiana; una pagina dall’orchestrazione sinfonica piena di colori e movimento, carica di un’invenzione vocale varia e ricca di emozioni, in gara tra virtuosismo ed espressione: tutto il meglio dell’opera napoletana, nella stagione d’oro della sua maturità, riversato in un vero e proprio teatro spirituale senza scena, che rievoca un capitolo fondamentale della storia millenaria di Napoli.

Per l’occasione, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, il rinomato Ensemble Vocale di Napoli diretto dal M.° Antonio Spagnolo, e un ricco parterre di solisti che collaborano da decenni con la NOS: nel ruolo di San Gennaro il soprano napoletano Maria Grazia Schiavo, una delle più interessanti e amate cantanti del momento in Italia e all’estero; il basso Filippo Morace, artista ovunque apprezzato per le sue qualità musicali, sceniche e interpretative, veste i panni del perfido Sacerdote pagano che tenta di sviare il Santo dai suoi eroici propositi; completano il cast il tenore Stefano Sorrentino che interpreta Timoteo, il governatore romano che guida la persecuzione dei Cristiani, e la giovane mezzosoprano Flavia Fioretti nel ruolo chiave della Fede.

Sul podio della N.O.S. Alessandro Tirotta, direttore d’orchestra, oltreché cantante lirico e ricercatore musicale, in ascesa a livello internazionale.

Enzo Viccaro illustrerà la trama dell’azione.