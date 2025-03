Nuova Orchestra Scarlatti, ripartono i Concerti per Federico

- pubblicità -

Giovedì 13 marzo ore 19, con ingresso libero nella splendida cornice barocca della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si terrà “Armonia e Invenzione” – musiche di A. Scarlatti, G. Torelli, E. Grieg e B. Britten – concerto inaugurale di “Scarlatti 300”, edizione 2025 dei “Concerti per Federico”, rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura.

Eventi musicali di qualità, aperti a tutti e abbinati alla valorizzazione di prestigiosi spazi accademici, caratterizzati quest’anno da un tema espressamente voluto dalla Federico II: la celebrazione dei 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti (1660-1725), sommo compositore, siciliano di nascita, ma attivo soprattutto a Napoli e Roma. Nella sua poderosa produzione vocale, operistica, sacra, strumentale anticipa Händel e Bach e traghetta la complessa polifonia barocca in luminose architetture sonore, già estremamente moderne. Scarlatti sarà il filo rosso sempre presente nei vari percorsi che lo accosteranno ad altri compositori, dal ‘700 ai giorni nostri, dal barocco al jazz, alla ricerca di echi e influenze della sua grande lezione nei secoli.

“Armonia e Invenzione” sarà introdotto dall’Inno della Federico II, e propone un programma strumentale spaziante dal ‘700 al ‘900 con alcuni capolavori scarlattiani – il Concerto grosso n. 3 in fa maggiore, pieno di verve veneziana, e due delle Sinfonie di Concerto Grosso (n. 3 in re minore per flauto e archi e n. 2 re maggiore per flauto tromba e archi) composte a Napoli nel 1715, sintesi alta tra antico contrappunto e nuovo senso melodico e ritmico – saranno accostati tanto a un altro innovatore di fine ‘600, Giuseppe Torelli, con il suo brillante Concerto per tromba in re (solista, il giovane Davide Battista), quanto al felice neoclassicismo di pagine della Holberg Suite (1884) di Edvard Grieg e della Simple Symphony (1934) di Benjamin Britten.

Prossimi appuntamenti della rassegna: giovedì 27 marzo “Civiltà partenopea” (musiche di A. Scarlatti. T. Albinoni, P. Marrone); giovedì 17 aprile “Amori & Virtù” (pagine vocali e strumentali di A. Scarlatti. G. Bononcini, G. F. Händel, A. Vivaldi); giovedì 15 maggio “ScarlattinJazz” (musiche di A. Scarlatti, B. Persico e al.); domenica 8 giugno VII ed. di Orto Sonoro con “Scarlattiana 2025” (musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti).

Tutti gli eventi in programma, rivolti al mondo universitario e aperti a tutta la cittadinanza, sono a ingresso libero.