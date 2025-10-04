Olly, inizia il tour, venerdì 17 al Palapartenope

- pubblicità -

Al via questa sera dall’RDS Stadium di Genova il TUTTA VITA TOUR 2025-2026, il primo tour nei palazzetti di Olly, che lo porterà a esibirsi nelle principali città italiane con 20 appuntamenti tutti sold out. Nel mentre ha già registrato il tutto esaurito anche la terza data allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: i tre concerti saranno un momento storico per la città natale del cantautore, che riaprirà lo stadio alla sua musica il 18, 20 e 21 giugno 2026. Ai tre live si aggiungono inoltre due nuovi appuntamenti con cui Olly concluderà più di un anno di traguardi e performance dal vivo. Le nuove date de Il Gran Finale saranno il 30 giugno 2026 al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone).

Dopo il grande successo dei live sold out de La Grande Festa, con cui Olly si è esibito per la prima volta all’Ippodromo SNAI di Milano, il cantautore genovese sceglie la sua città per dare il via al suo primo tour nei palazzetti – organizzato da Magellano Concerti – che lo vedrà protagonista in tutta Italia fino a marzo 2026. Dopo la prima data di questa sera, Olly raddoppierà a Genova domenica 5 ottobre 2025, per poi proseguire l’8 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, il 10 ottobre all’ Unipol Forum di Milano e il 14 e 15 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Continuerà il 17 ottobre al Palapartenope di Napoli. Nel 2026, il Tutta Vita Tour ripartirà con il doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (7 e 8 marzo), per poi toccare Firenze il 10 e 11 marzo al Nelson Mandela Forum, Pesaro il 13 marzo alla Vitrifrigo Arena, Bologna il 16 marzo, Milano il 20 marzo e Torino – all’Inalpi Arena – il 18 marzo e il 22 marzo. Il tour si concluderà poi con le date romane del 25 e 26 marzo a Roma (Palazzo dello Sport), il 28 marzo a Eboli al Palasele, e il 30 marzo a Bari al Palaflorio.

A conclusione del tour invernale, Olly si prepara a IL GRAN FINALE con cui esordirà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per le tre date evento tutte sold in tempi record di Tutti a casa. I tre concerti rappresentano un nuovo appuntamento live che sa di straordinario: Federico sarà infatti il prossimo 18, 20 e 21 giugno 2026 nella sua Genova, nello stadio che riapre eccezionalmente le sue porte alla musica a 21 anni dall’ultimo live che si è svolto nella venue, tenuto da Vasco Rossi. Un evento che, giá dal titolo, racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che i suoi live sprigionano. IL GRAN FINALE TOUR culminerà con le ultime due date appena annunciate: il 30 giugno al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 3 luglio alla Reggia di Caserta (Piazza Carlo di Borbone). I biglietti per le nuove date sono disponibili a partire dalle ore 12.00 di sabato 4 ottobre. Per info: https://www.magellanoconcerti.it/.

I prossimi concerti di Olly saranno l’occasione per portare sul palco per la prima volta i brani inediti di Tutta Vita (SEMPRE) uscito lo scorso venerdì, 26 settembre. Il disco è la nuova edizione dell’album (Epic Records/Sony Music Italy) prodotto da JULI. L’album è entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/NIQ in digitale e in fisico – al primo posto per la 14ª volta – con 9 brani in top 20 di cui 6 in top 10 e il singolo Questa domenica è per la quinta settimana al primo posto della classifica singoli. Olly è l’artista più ascoltato della settimana su Spotify e su YouTube. Tutta Vita (SEMPRE) è un progetto collettivo capace di raccontare le esperienze e i sentimenti condivisi da un’intera generazione, ma che resta al tempo stesso profondamente intimo, perché riflette il percorso di crescita che l’artista ha condiviso con la sua famiglia di amici in dodici mesi intensi di emozioni.

Tutta Vita (SEMPRE) è prodotto da Juli, uno dei producer attualmente più apprezzati della scena musicale italiana con cui Olly collabora da tempo in totale sinergia e a cui è profondamente legato. Nel corso di un anno intenso di concerti – di cui Juli ha curato la direzione musicale – i due hanno rafforzato un sodalizio artistico che trova la sua massima espressione nei nuovi brani dell’album. In continuità con le dodici tracce di Tutta vita, questa nuova edizione mette al centro le parole di Olly, accompagnate da sonorità sempre più organiche e suonate, arricchite dall’uso di strumenti come sax e armonica, pensate per sprigionare tutta la loro forza nella dimensione live.

Oltre ai brani Questa domenica, Depresso fortunato e Balorda nostalgia, Tutta Vita (SEMPRE) contiene cinque inediti: Così così, Il brivido della vita, Come noi non c’è nessuno, Occhi color mare e Buon Trasloco. Queste canzoni segnano una svolta nel percorso artistico di Olly e Juli: i testi mostrano una maturità crescente, canzone dopo canzone, mentre il suono si sposta con naturalezza dalle radici elettroniche degli esordi per abbracciare una dimensione sempre più organica e suonata, arricchite dall’uso di strumenti come sax e armonica, pensate per sprigionare tutta la loro forza nella dimensione live. L’album è disponibile nei formati CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato.

Dopo i 12 brani di Tutta Vita, la tracklist di Tutta Vita (SEMPRE) si apre con il primo inedito Così così, un brano diretto e istintivo, nato quasi di getto. Dentro c’è rabbia leggera e ironica, voglia di ripartire e di rispondere alle critiche senza prendersi troppo sul serio. Questa domenica segna invece uno spartiacque, riportando il disco su toni più intimi. Una ballad dalle tinte anni ’80 che racconta un amore improvviso e travolgente, capace di scacciare la pioggia e restituire il sole. Il brivido della vita è una celebrazione dell’esistenza, delle piccole cose che la rendono unica: amicizie, amori, esperienze condivise. Il brano è diventato un inno del gruppo di amici di Olly, un canto leggero e collettivo che restituisce la gioia del vivere. Depresso fortunato è una canzone-confessione che unisce ironia malinconica e voglia di fuga, accompagnata da chitarra e voce, che richiama le radici cantautorali genovesi. Come noi non c’è nessuno rappresenta invece la versione originale di Per due come noi: senza la prospettiva femminile di Angelina Mango, il brano diventa una confessione intima e fragile della condizione del “vorrei, ma non posso”. Con Balorda nostalgia, brano vincitore di Sanremo, Olly affronta quel sentimento dolce e doloroso che ci prende all’improvviso e ci fa desiderare di tornare indietro, pur sapendo che non si può: è comunque “tutta vita”. Occhi color mare è un ricordo d’estate, un viaggio in auto in Sardegna con Pino Daniele che suona dalla radio: un tuffo nel passato riportato al presente, leggero e solare. Infine, Buon trasloco chiude l’album con un tema mai affrontato prima da Olly: la fine della vita. È una storia vera, scritta con Juli, che diventa una polaroid capace di restare per sempre. Una ballad che celebra la vita attraverso l’amore di un figlio per un padre, accompagnata dalla fisarmonica del papà di Juli. Un arrivederci dolce, trasformato in musica, che sigilla l’album con autenticità e profondità.

Il 2025 ha consacrato Olly tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana. Dopo il debutto sold out al Fabrique di Milano con la leg invernale del Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour (14 date esaurite nei principali club italiani), Olly ha trionfato al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, brano certificato doppio disco di platino ed in seguito si è esibito con altre 12 date completamente sold out in occasione della seconda tranche del suo tour nei club. Il suo album Tutta vita ha ottenuto quattro dischi di platino. Brani come Scarabocchi, Devastante e Per due come noi con Angelina Mango sono entrati stabilmente nella Top20 dei singoli più venduti, consolidando la sua presenza anche nelle radio EarOne.