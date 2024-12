Omaggio a Enrico Caruso domenica 22 a Quarto

- pubblicità -

Domenica 22 dicembre alle 18 presso la Parrocchia Gesù Divin Maestro di Quarto (via Marmolito, 1) si terrà il concerto “Enrico Caruso, analisi di una leggenda” con i Tenori del coro del Teatro San Carlo di Napoli.

Gli artisti di rilievo internazionale: Gaetano de Rosa (tenore e voce recitante), Alessandro Lualdi, Michele Maddaloni, Mario Todisco e al piano il M° Antonino Armagno accompagneranno gli spettatori, con aneddoti e curiosità, nel corso di otto secoli di canzone napoletana.

I Tenori del coro del Teatro San Carlo nel concerto flegreo esalteranno la figura e il mito di Caruso e lo faranno con una versione multimediale. Una voce narrante, coadiuvata da materiale video, illustrerà al pubblico la complessità del personaggio, la sua ascesa all’olimpo della lirica. Non mancherà il Caruso uomo e il Caruso intimo con i suoi scherzi, la sua generosità, il rapporto di odio e amore con la sua città natale e i suoi amori sfortunati tanto che su questo ebbe a dire: «La vita mi procura molte sofferenze. Quelli che non hanno mai provato niente, non possono cantare».

Il Concerto è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone “La magia del Natale“ di “Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede”.

Al concerto interverranno il primo cittadino di Quarto Antonio Sabino, la vicesindaco e assessore agli eventi e spettacoli di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alla cultura, all’ istruzione e alla legalità di Quarto Raffaella De Vivo e il presidente della Commissione Eventi di Quarto Crescenzo Carputo e la presidente del Gruppo archeologico Kyme Anna Abbate.