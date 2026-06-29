Orchestre Giovanili, giovedì 2 ai Giardini La Mortella

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Nell’ambito dell’edizione 2026 del Festival per le orchestre giovanili in corso di svolgimento al Teatro Greco dei Giardini La Mortella di Ischia, giovedì 2 luglio si esibirà l’Orchestra Sinfonica Giovanile Bentivoglio.

Proveniente dall’omonimo comune alle porte di Bologna, l’orchestra sarà diretta dal Maestro Emiliano Bernagozzi.

Lo spirito con cui la formazione si presenta al Festival mette al centro la passione, l’impegno e la professionalità.

L’Orchestra Bentivoglio

L’orchestra nasce all’interno del Laboratorio di Formazione Orchestrale promosso dalla scuola di musica “Il Temporale” di Bentivoglio, grazie alla stretta collaborazione tra i docenti della scuola e musicisti di riconosciuta esperienza artistica e didattica.

Composta da circa quaranta giovani musicisti a partire dai tredici anni, la Bentivoglio vanta già importanti riconoscimenti, tra cui il primo premio al Concorso Internazionale “Rossini” di Pesaro nel 2016; una tournée nella Repubblica Ceca (2016) ed un’esperienza concertistica in Irpinia culminata con l’esecuzione del Gloria di Vivaldi presso la Reggia di Caserta.

Ad Ischia, i giovani musicisti porteranno un programma variegato concepito come una festa condivisa. Si passerà dall’energia travolgente del Danzón n. 2 di Arturo Márquez alle grandi colonne sonore del cinema internazionale – La storia infinita, La maschera di Zorro, The Man in the Iron Mask – fino a pagine brillanti e coinvolgenti come Bug’s Bunny’s Greatest Hits, Rocky Broadway e Go West.

Tra momenti di intensa emozione, come What a Wonderful World, e grandi classici della tradizione orchestrale quali la celebre Marcia di Radetzky e Tuoni e fulmini di Johann Strauss.

Un momento di particolare rilievo sarà l’esecuzione della celebre Marcia per l’incoronazione di William Walton: un doveroso omaggio al “genius loci” e alla memoria di Lady Susana Walton in occasione del Centenario della sua nascita.

Dirige Emiliano Bernagozzi

Alla guida dei giovani musicisti ci sarà Emiliano Bernagozzi, flautista e ocarinista dalla carriera internazionale. Nella sua ricca attività vanta collaborazioni con istituzioni come il Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra dell’Emilia-Romagna “Arturo Toscanini” e l’Orchestra del Teatro Regio di Parma. Ha lavorato sotto la direzione di maestri del calibro di Riccardo Muti, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli ed Ennio Morricone, condividendo il palco con leggende della musica quali Luciano Pavarotti, José Carreras, Mariella Devia, Andrea Bocelli e Salvatore Accardo.

Il concerto si terrà alle ore 21.00 nel suggestivo scenario del Teatro Greco.

Info e prenotazioni: lamortella.org