Ozuna infiamma l’Alien Sound Festival

L’ex area militare di Bagnoli si è trasformata in un tempio del ritmo caraibico grazie all’esibizione magnetica di Ozuna, che ha acceso la notte napoletana con un vortice di musica, fuochi e colori.

Già dal pomeriggio, l’Alien Sound Festival ha fatto vibrare Napoli accogliendo oltre 20.000 spettatori giunti da ogni angolo d’Italia. Un flusso inarrestabile di musica e danza ha animato l’intera giornata grazie alle performance di artisti di primo piano della scena latina.

Ad aprire le danze è stato il dj e producer Don Rafaelo anima latina con origini di Bagnoli.

L’atmosfera si è fatta ancora più calda con l’arrivo del Grupo Extra, vero e proprio punto di riferimento della bachata contemporanea, che ha conquistato cuori e piedi con sonorità romantiche e coinvolgenti.

A seguire, ha calcato il palco Yailin, tra le voci emergenti più seguite del dembow dominicano, regalando energia pura e ritmi serrati. Il pubblico si è scatenato con Omega, considerato il re del merengue urbano, capace di trascinare il pubblico con il suo stile potente e contagioso.

Questa prima edizione dell’Alien Sound Festival è firmata Lurova Production, azienda leader nel settore grandi eventi, che ha scelto di debuttare con una celebrazione esplosiva del sound latino portando a Napoli uno show mai visto prima con momenti audiovisivi che hanno infiammato il pubblico, tra questi sicuramente l’arrivo di un’astronave al centro della piazza che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ma non si tratta di un episodio isolato: gli organizzatori promettono che questa è solo la prima tappa di un progetto ambizioso, destinato a crescere di anno in anno. L’obiettivo è chiaro: fare di Napoli una delle capitali europee della musica dal vivo, ospitando i grandi nomi della scena internazionale e trasformando il festival in un appuntamento di riferimento nel circuito europeo.

Nella serata, il momento più atteso: l’arrivo di Ozuna, celebre artista portoricano simbolo del reggaeton internazionale, che ha travolto il pubblico con uno spettacolo carico di energia e passione. Migliaia di fan hanno affollato lo spazio all’aperto, pronti a vivere un’esperienza danzante sotto le stelle.

Il palco, dominato da effetti visivi spettacolari e giochi pirotecnici, ha fatto da sfondo a una performance scenografica e potente. Ozuna, fedele al suo stile iconico — occhiali scuri, treccine ordinate e look deciso — ha conquistato la scena fin dai primi minuti, trasformando l’evento in una vera e propria festa collettiva.

Accanto a lui, un corpo di ballo composto da performer femminili ha amplificato l’energia dello show, offrendo coreografie impeccabili, sensuali e vibranti. I movimenti sincronizzati hanno dato ulteriore forza narrativa a ogni canzone, fondendo danza e musica in un’unica grande esplosione artistica.

La scaletta ha proposto una sequenza serrata di successi internazionali, tra cui “Caramelo”, “Se Preparó”, “Taki Taki” e l’immancabile “Baila Baila Baila”. Ogni traccia ha scatenato il pubblico, coinvolto in cori e danze che hanno trasformato l’arena in un gigantesco party urbano.

In un momento di pausa, l’artista ha rivolto parole di affetto e riconoscenza al pubblico italiano, promettendo nuovi appuntamenti nel Belpaese. La serata si è conclusa con un crescendo di emozioni e spettacolo, lasciando i fan con la voglia di rivivere ancora una volta la magia.