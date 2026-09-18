Partono i Dialoghi d’Autunno a Ischia

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Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 prende il via la sesta edizione di “Dialoghi d’autunno”, la prestigiosa rassegna di concerti nata dalla virtuosa collaborazione tra la Fondazione Walton e l’Accademia Filarmonica Romana.

L’iniziativa, che negli anni si è affermata come punto di riferimento per la promozione dei giovani talenti musicali, vede giovani musicisti impegnati in un triplice appuntamento concertistico – uno di giovedì alle 20 a Roma in Sala Casella, e due a Ischia, il sabato e la domenica successivi o precedenti, ai Giardini La Mortella – in cui sarà replicato lo stesso programma.

Questo week end vedrà esibirsi nella Recital Hall della Mortella la violoncellista Monica Righini e il pianista Ivan Maliboshka.

I due giovani musicisti vantano già un notevole curriculum personale e un’intensa attività concertistica, sia in veste di solisti sia come cameristi. Il duo si è costituito nel 2021 presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza.

In occasione dell’apertura della rassegna “Dialoghi” ad Ischia, il duo eseguirà un intenso programma incentrato su celebri sonate di Johannes Brahms e Sergej Prokofiev. In particolare, di Johannes Brahms verrà eseguita la sonata op. 38: composizione ultimata nel 1865, è caratterizzata da temi di grande bellezza e nobiltà, espressivi, malinconici e allo stesso tempo eroici che permettono al violoncello di mettere in mostra tutte le sue possibilità espressive in un serrato dialogo con il pianoforte.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org