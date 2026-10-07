Passione – Racconti di musica napoletana, venerdì 9 Auditorium Bagnoli

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Cultura, tradizione partenopea e impegno civico. Questi, gli ingredienti principali di “Passione – Racconti di musica napoletana”, serata-evento in programma per venerdì 9 ottobre, a partire dalle 20.30, all’Auditorium “La Porta del Parco” di Bagnoli, che vedrà fondere alla perfezione Arte, cura del territorio e della comunità.

Protagonista dell’appuntamento, lo scrittore e sceneggiatore Maurizio de Giovanni, che attraverso la forza evocativa della sua narrazione guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra parole, storie e suggestioni musicali.

Con lui sul palco: la sassofonista Gabriella Grossi, la cantante Marianita Carfora, il chitarrista Carlo Fimiani e il contrabbassista Umberto Lepore, per un intreccio unico tra voce e strumenti, capace di restituire le molteplici sfumature e l’anima più autentica della tradizione partenopea.

Intento benefico

“Passione”, però, non nasce esclusivamente come momento di intrattenimento. La serata, infatti, avrà uno scopo benefico e sarà abbinata a una raccolta fondi, che andrà a sostenere la prima edizione di “Viva la strada”, articolato percorso civico organizzato dalla Fondazione Domenico Cirillo ETS (dedicata alla memoria di Domenico, studente diciassettenne, investito e ucciso a Napoli mentre attraversava la strada) e dall’associazione di promozione sociale PRED ETS. Un progetto che unisce tre tematiche fondamentali per il benessere collettivo: la sicurezza stradale, la sicurezza sul lavoro (con un focus particolare sul rischio negli spostamenti casa-lavoro) e l’empowerment femminile.

Prima edizione, che culminerà con una corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, in programma per il 15 novembre (in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite e la Giornata nazionale delle vittime della strada), che attraverserà le strade di Bagnoli partendo proprio dall’area antistante l’Auditorium di via Diocleziano.

L’evento del 9 ottobre, ad ingresso libero su prenotazione, gode del patrocinio della Città di Napoli e del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; e l’intero ricavato andrà a supporto di Viva la strada.

Per info e prenotazioni: www.vivalastrada.com, info@fondazionedomenicocirillo.org, Tel. 351 2061928.

“Passione” – Racconti di musica napoletana con Maurizio de Giovanni

9 ottobre 2026 – ore 20.30

Auditorium “La Porta del Parco” – via Diocleziano 341 – Napoli

Ingresso libero su prenotazione