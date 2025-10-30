Paul Marinaro apre Jazz & Baccalà a Somma Vesuviana

- pubblicità -

Sarà Paul Marinaro ad inaugurare, venerdì 1 novembre 2025, la dodicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà”, in programma al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma 15).

Paul Marinaro nato a Chicago, è oggi uno dei cantanti jazz maschili più apprezzati e rispettati, tanto da essersi “aggiudicato un posto tra i primi cinque cantanti jazz maschili attivi oggi” (Scott Yanow, LA Jazz Scene). Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Best Performance of the Year” del Chicago Tribune per cinque anni consecutivi (2013, 2014, 2016, 2017 e 2018), e il “Best of Chicago 2015” del NewCity Magazine. Il suo album di debutto, Without a Song (2013), è un concept acclamato dalla critica, ispirato al sogno irrealizzato del padre di diventare cantante professionista. Marinaro è inoltre voce solista della Chicago Jazz Orchestra, con la quale si è esibito in numerosi festival e concerti, tra cui la rievocazione dell’album Sinatra at the Sands allo storico Studebaker Theater nel 2018, spettacolo che gli è valso ancora una volta il titolo di Best of the Year del Chicago Tribune. Crooner di lontane radici italiane, Marinaro è stato anche protagonista del film diretto da Bob Williams “You will be my music”.

Il programma del festival

Dopo l’inaugurazione, il festival proseguirà con una programmazione di altissimo livello:

14 novembre: Marco Zurolo con il nuovo progetto “Forcella” tratto dal libro del musicista – dalle tinte gialle, ma sempre a ritmo di jazz – edito da Colonnese

Il pianista e compositore statunitense Joel Holmes , autentico prodigio del jazz contemporaneo, si è formato alla Baltimore School for the Arts e al Peabody Institute della Johns Hopkins University. A meno di trent’anni ha già collaborato con artisti del calibro di Roy Hargrove e Nnenna Freelon, ricevendo due nomination ai Grammy Awards per gli album Eternal Vision e African Skies. Sul palco sarà accompagnato dalla cantante Ileana Mottola , che presenterà dal vivo il suo nuovo album Cool Life, composto da otto brani, tre dei quali firmati da Holmes: Space Travel, Night in Torino e Cool Life.

Tony Esposito, icona del Napule’s Power 7 febbraio: Max Ionata & Rosario Giuliani

Max Ionata & Rosario Giuliani 14 marzo: Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso

Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso 27 marzo: Elisabetta Serio 4et

A chiudere la rassegna, venerdì 18 aprile, sarà l’atteso concerto di Ronald Baker & Tony Match Trio, per una serata all’insegna del miglior jazz soul.

Il cantante e trombettista Ronald Baker, tra i più eleganti della sua generazione, ha calcato i principali palchi jazz europei al fianco di Lou Donaldson, Curtis Fuller, Jesse Davis e Antonio Hart. Il batterista e produttore Tony Match, dal canto suo, vanta collaborazioni con giganti del jazz internazionale come Fred Wesley, Pee Wee Ellis, Ernie Watts, Scott Hamilton, Richard Galliano e Rick Margitza. Nel corso della sua carriera ha firmato oltre duecento produzioni per etichette come Deutsche Grammophon e Universal.

Jazz & Baccalà: quando la musica incontra il gusto

Fin dalla sua nascita, la rassegna “Jazz & Baccalà” si distingue per il suo originale format music & food, che unisce le emozioni del grande jazz alla degustazione di piatti della tradizione partenopea.

Ogni appuntamento offre al pubblico un’esperienza multisensoriale, con ricette a base di baccalà – ingrediente simbolo della cultura gastronomica sommese – preparate dai migliori chef locali. Il tutto accompagnato dalle performance di artisti jazz italiani e internazionali, in un’atmosfera elegante e accogliente dove gusto e musica si fondono in perfetta armonia.

Lo staff del Teatro Summarte lavorerà in sinergia con i produttori locali.

Riconfermata la Direzione Artistica di Elio Coppola in sinergia con la

Direzione del Teatro di Marco Panico. La degustazione sarà a cura dello chef Mario di Matteo del Sun’s.