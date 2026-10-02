Pe’ nun stà sulo, il nuovo singolo di Flo che anticipa l’album tutto in napoletano

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Si intitola Pe’ nun stà sulo ed è il nuovo singolo di Flo, cantautrice e attrice napoletana tra le voci più originali della scena contemporanea, in uscita il 2 ottobre. Il brano anticipa l’album Corsara (SoundFly), disponibile dal 23 ottobre in formato fisico e digitale, e affronta una paura universale: quella di restare soli, di perdere tempo, di lasciarsi sfuggire le occasioni. Una paura che spesso spinge verso relazioni scapestrate, incontri sbagliati, tentativi di colmare un vuoto.

È la stessa paura che Massimo Troisi metteva al centro di uno dei suoi film più celebri. Flo ne riprende l’immagine del calesse, trasformandola in una metafora tenera e assurda delle relazioni precipitose in cui ci si infila “pe’ nun stà sulo”.

Nuovo album Corsara in uscita il 23 ottobre

Questa riflessione apre la strada a Corsara, un album libero, sincero e profondamente umano. Dieci tracce che raccontano una Napoli laterale, inusuale, fatta di figure corsare e di storie che spesso restano ai margini della scena. Ma raccontano anche Flo: un’artista che continua a navigare fuori dalle rotte prestabilite, fedele alla propria natura indipendente e alla capacità di muoversi tra generi diversi senza perdere identità.

Flo (Floriana Cangiano) arriva a Corsara con una scrittura raffinata e una forte attenzione narrativa, attraversa con naturalezza territori musicali differenti. L’album nasce proprio da questa libertà: un disco suonato da persone reali, strumenti reali, voci reali, costruito con la cura artigianale di chi pesa le parole una per una e cerca, in ogni brano, un equilibrio tra ironia, vitalità e una malinconia lieve.

CHI E’ FLO

Flo, nome d’arte di Floriana Cangiano, è una cantautrice e attrice napoletana tra le voci più riconoscibili della scena contemporanea. La sua formazione nasce tra il canto lirico e il teatro musicale, ma è nella scrittura che trova la sua identità: una miscela di radici mediterranee, attenzione narrativa e una teatralità che attraversa ogni brano.

Il suo debutto discografico arriva nel 2014 e segna l’inizio di un percorso coerente e indipendente, premiato da alcuni dei riconoscimenti più importanti della canzone d’autore italiana, tra cui Musicultura, il Premio Andrea Parodi e il Premio Bianca d’Aponte come autrice. Premi che hanno contribuito a definirla come una voce fuori dal coro, capace di unire ricerca, ironia e profondità emotiva.

Nel corso degli anni Flo ha collaborato con figure di primo piano della musica italiana – Stefano Bollani, Peppe Barra, Tosca, Paolo Fresu, Enrico Rava – e ha portato i suoi concerti in Europa, Sudamerica, Africa e Canada, costruendo una presenza internazionale rara per un’artista della sua generazione.

Accanto alla musica, coltiva un’intensa attività teatrale e firma colonne sonore per cinema e televisione, confermando una versatilità che le permette di muoversi tra linguaggi diversi senza perdere identità. Ogni suo album è un tassello di un percorso artigianale e libero, costruito con la cura di chi pesa le parole una per una e cerca, in ogni storia, un equilibrio tra vitalità, ironia e una malinconia lieve.

CREDITI DEL BRANO

Testo: Floriana Cangiano, Alessio Sollo

Musica: Floriana Cangiano, Michele Maione, Ernesto Nobili

Produced by Floriana Cangiano e Bruno Savino for SoundFly S.r.l.

Arranged and Produced by Michele Maione

Recorded at:

Artistika Recording by Graziano Donadona – Recording Assistant: Giuseppe Cirillo

Auditorium Novecento Napoli by Fabrizio Piccolo

Mixed by Michele Maione

Mastered by Bob Fix

Photos by Francesca Errichiello

Artwork by Patrizio Squeglia

Michele Maione – percussioni, frame drums

Davide Costagliola – basso elettrico

Francesco Di Cristofaro – fisarmonica

Ernesto Nobili – chitarra classica / acustica

Alessandro Morlando – saz

Rosina Musella, Roberta Giannattasio, Valentina Cirillo – cori

TESTO

PE’ NUN STA’ SULO

Succede ca pe nu sta sulo

A vote nuje c’arravugliammo

Annanz’’a nu purtone a ‘o scuro

E dint’‘o liett ‘e n’ato ce cuccammo

Succede ca pe nu sta sulo

Ce raccuntammo ‘e fessarie

Ca faccia tosta e nu criaturo

Ca nun distingue verità e bucie

Pe ce sentì ancora guagliune

Cu nu bicchiere mmano sotto ‘a luna

Pure stanotte ammo fatto matina

Arrefunnene ‘e suonno e ll’urtema cartina

Ammore quanno pare ma nunn’è

È ‘o santo mmiez’’a festa

Quann ‘o guardi ‘a luntano è chine ‘e luce

e po’ se perde mmiez’’e bancarelle

Ammore quanno pare e po’ nunn è

Na svista nu calesse

Te fa na mparata ‘e crianza

Riesti cu ll’uocchie chine e cu ‘e mane vacante

Succede ca pe nun sta sulo

Tenimme ‘a casa chiena ‘e gente

E io parlo ancora e te, tanto nisciuno sente

L’ammore raccuntato è ammore ca nun serve

Pe ce sentì ancora guagliuni

Cu ciente vite annanze e ‘a stessa scusa

Pure stanotte sta schiaranno juorno

E tu nun tuorni, nun tuorni