Pe’ nun stà sulo, il nuovo singolo di Flo che anticipa l’album tutto in napoletano

Si intitola Pe’ nun stà sulo ed è il nuovo singolo di Flo, cantautrice e attrice napoletana tra le voci più originali della scena contemporanea, in uscita il 2 ottobre. Il brano anticipa l’album Corsara (SoundFly), disponibile dal 23 ottobre in formato fisico e digitale, e affronta una paura universale: quella di restare soli, di perdere tempo, di lasciarsi sfuggire le occasioni. Una paura che spesso spinge verso relazioni scapestrate, incontri sbagliati, tentativi di colmare un vuoto.
È la stessa paura che Massimo Troisi metteva al centro di uno dei suoi film più celebri. Flo ne riprende l’immagine del calesse, trasformandola in una metafora tenera e assurda delle relazioni precipitose in cui ci si infila “pe’ nun stà sulo”.
Nuovo album Corsara in uscita il 23 ottobre
Questa riflessione apre la strada a Corsara, un album libero, sincero e profondamente umano. Dieci tracce che raccontano una Napoli laterale, inusuale, fatta di figure corsare e di storie che spesso restano ai margini della scena. Ma raccontano anche Flo: un’artista che continua a navigare fuori dalle rotte prestabilite, fedele alla propria natura indipendente e alla capacità di muoversi tra generi diversi senza perdere identità.
Flo (Floriana Cangiano) arriva a Corsara con una scrittura raffinata e una forte attenzione narrativa, attraversa con naturalezza territori musicali differenti. L’album nasce proprio da questa libertà: un disco suonato da persone reali, strumenti reali, voci reali, costruito con la cura artigianale di chi pesa le parole una per una e cerca, in ogni brano, un equilibrio tra ironia, vitalità e una malinconia lieve.
CHI E’ FLO
Flo, nome d’arte di Floriana Cangiano, è una cantautrice e attrice napoletana tra le voci più riconoscibili della scena contemporanea. La sua formazione nasce tra il canto lirico e il teatro musicale, ma è nella scrittura che trova la sua identità: una miscela di radici mediterranee, attenzione narrativa e una teatralità che attraversa ogni brano.
Il suo debutto discografico arriva nel 2014 e segna l’inizio di un percorso coerente e indipendente, premiato da alcuni dei riconoscimenti più importanti della canzone d’autore italiana, tra cui Musicultura, il Premio Andrea Parodi e il Premio Bianca d’Aponte come autrice. Premi che hanno contribuito a definirla come una voce fuori dal coro, capace di unire ricerca, ironia e profondità emotiva.
Nel corso degli anni Flo ha collaborato con figure di primo piano della musica italiana – Stefano Bollani, Peppe Barra, Tosca, Paolo Fresu, Enrico Rava – e ha portato i suoi concerti in Europa, Sudamerica, Africa e Canada, costruendo una presenza internazionale rara per un’artista della sua generazione.
Accanto alla musica, coltiva un’intensa attività teatrale e firma colonne sonore per cinema e televisione, confermando una versatilità che le permette di muoversi tra linguaggi diversi senza perdere identità. Ogni suo album è un tassello di un percorso artigianale e libero, costruito con la cura di chi pesa le parole una per una e cerca, in ogni storia, un equilibrio tra vitalità, ironia e una malinconia lieve.
CREDITI DEL BRANO
Testo: Floriana Cangiano, Alessio Sollo
Musica: Floriana Cangiano, Michele Maione, Ernesto Nobili
Produced by Floriana Cangiano e Bruno Savino for SoundFly S.r.l.
Arranged and Produced by Michele Maione
Recorded at:
Artistika Recording by Graziano Donadona – Recording Assistant: Giuseppe Cirillo
Auditorium Novecento Napoli by Fabrizio Piccolo
Mixed by Michele Maione
Mastered by Bob Fix
Photos by Francesca Errichiello
Artwork by Patrizio Squeglia
Michele Maione – percussioni, frame drums
Davide Costagliola – basso elettrico
Francesco Di Cristofaro – fisarmonica
Ernesto Nobili – chitarra classica / acustica
Alessandro Morlando – saz
Rosina Musella, Roberta Giannattasio, Valentina Cirillo – cori
TESTO
PE’ NUN STA’ SULO
Succede ca pe nu sta sulo
A vote nuje c’arravugliammo
Annanz’’a nu purtone a ‘o scuro
E dint’‘o liett ‘e n’ato ce cuccammo
Succede ca pe nu sta sulo
Ce raccuntammo ‘e fessarie
Ca faccia tosta e nu criaturo
Ca nun distingue verità e bucie
Pe ce sentì ancora guagliune
Cu nu bicchiere mmano sotto ‘a luna
Pure stanotte ammo fatto matina
Arrefunnene ‘e suonno e ll’urtema cartina
Ammore quanno pare ma nunn’è
È ‘o santo mmiez’’a festa
Quann ‘o guardi ‘a luntano è chine ‘e luce
e po’ se perde mmiez’’e bancarelle
Ammore quanno pare e po’ nunn è
Na svista nu calesse
Te fa na mparata ‘e crianza
Riesti cu ll’uocchie chine e cu ‘e mane vacante
Succede ca pe nun sta sulo
Tenimme ‘a casa chiena ‘e gente
E io parlo ancora e te, tanto nisciuno sente
L’ammore raccuntato è ammore ca nun serve
Pe ce sentì ancora guagliuni
Cu ciente vite annanze e ‘a stessa scusa
Pure stanotte sta schiaranno juorno
E tu nun tuorni, nun tuorni
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