Peppe Vessicchio, il ricordo della figlia Alessia a Storie Italiane

“È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, il mio barbapapà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre”, così è intervenuta visibilmente commossa a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Alessia, figlia di Peppe Vessicchio nel giorno dell’ultimo saluto.

“È un padre che è stato di tutti, per ogni persona che aveva di fronte e aveva bisogno di quella parte di lui, lui c’era. Non sono tanto lucida per dire le cose giuste ma vorrei ringraziare tutti per l’amore che ci è arrivato a cascata. Io so che è stato amore vero perché le cose che hanno detto tutti in questi drammatici due giorni sono cose che dicevano anche quando era vivo”

https://www.raiplay.it/video/2025/11/Addio-al-direttore-dorchestra-Peppe-Vessicchio—Storie-italiane-10112025-a8fe9659-52f3-4ca0-85b4-23ec9adfa87f.html