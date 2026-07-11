Peppino Di Capri, i funerali domani sull’isola

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Si terranno domani alle 17, a due passi dalla celebre piazzetta di Capri, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Peppino di Capri, morto nella notte all’età di 87 anni.

Gaetano Manfredi

“Napoli piange la scomparsa di Peppino Di Capri, grande musicista e interprete. Indimenticabili alcune sue canzoni e le sue melodie. Lo abbiamo spesso coinvolto nelle nostre rassegne, troveremo il giusto modo per ricordarne la memoria artistica”.Così su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Alessandro Giuli

«Peppino di Capri continuerà a vivere nelle sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune. La sua lunga carriera rappresenta una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana e della capacità della nostra musica di raccontare al mondo emozioni, identità e memoria. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sentito cordoglio». Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, della morte, oggi, di Peppino di Capri.

Carlo Conti

Ciao Peppino , ci hai fatto ballare con il twist , ci hai fatto emozionare ed innamorare con le tue canzoni … con te un grande amore e niente più ….

Gianfranco Rotondi

Peppino Di Capri, al secolo Giuseppe Faiella é e resterà sempre un simbolo di Napoli e dell’Italia nel mondo. Gli artisti non muoiono mai.

Oggi è un giorno triste per la sua bella famiglia e per chi gli ha voluto bene, mi metto tra questi. Peppino c’è sempre stato, per me e per la mia famiglia. Cantò al mio matrimonio in duetto con Silvio Berlusconi, e poi abbiamo fatto assieme feste e meravigliose campagne elettorali, specie nel Nord, dove è amatissimo. Ma non lo convinsi mai a candidarsi.

Tullio De Piscopo

«Prima notizia mattutina. Che dolore Peppino, amico di sempre, tu si’ ‘na malatia. Una di quelle che ti entrano nel sangue, che ti prendono il cuore e non ti lasciano più. Per me eri, sei e sarai sempre na ‘Malatia’, la nostra memoria storica, ambasciatore della musica italiana nel mondo. Oggi non riesco a trovare le parole, perché il dolore è troppo grande. Perdo un amico, un compagno di musica e di vita».

Gianni Morandi

«Oggi la musica ha un silenzio in più. Ciao, Peppino». Così Gianni Morandi omaggia sui social Peppino di Capri, scomparso questa mattina nella sua isola a 87 anni. Morandi ha pubblicato anche una foto che li ritrae assieme, sorridenti, sul palco dell’Ariston al festival di Sanremo del febbraio 2023.

Renato Zero

«Caro Peppino, sono riuscito ad abbracciarti, a godere ancora della tua luce, della tua vicinanza, del tuo tenero accattivante sorriso. Sei stato un faro, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Grande la tua anima, così generosa verso il tuo pubblico, i tuoi amici, la tua musica. Ti porterò nel cuore sempre. Sarai presente in ogni pensiero e nota che riuscirò a comporre. So che non mi dimenticherai – aggiunge – come io non ti dimenticherò! Che il cielo ti accolga come meriti».

Monica Sarnelli

Stamattina il mio triste risveglio, Peppino di Capri ci ha lasciati … i miei anni più belli, era il 1986, avevo 20 anni quando entrai a far parte del coro del grande Peppino, quanti ricordi bellissimi, quanto ho imparato da te, grande professionista!. Un grande onore essere stata la tua vocalist per 10 anni meravigliosi!!! Grazie Peppino per quello che hai dato alla musica, per la tua professionalità, per la tua sensibilità di artista vero e appassionato alla musica, oggi con te va via un pezzo importante della mia vita…”

Paolo Falco, sindaco di Capri

«Oggi l’isola, con la scomparsa di Peppino di Capri, perde uno dei suoi figli più illustri e amati. Una perdita immensa non solo per Capri, ma per l’intero panorama della musica italiana. L’isola, con la quale non aveva mai perso i rapporti, è stata la sua casa, la sua ispirazione e il luogo al quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita. Le sue canzoni, la sua eleganza e il suo talento hanno fatto conoscere nel mondo il nome di Capri, di cui era diventato ambasciatore della sua identità, della sua cultura e della sua anima più autentica. Peppino di Capri rappresenta l’icona musicale di un’epoca ed è stato l’ambasciatore di Capri e dell’Italia nel mondo. La sua voce e la sua straordinaria carriera, iniziata fin da bambino nel dopoguerra a Capri, hanno raggiunto i quattro angoli della terra rappresentando con orgoglio la sua amata Isola. Ai famigliari il cordoglio mio personale, dell’amministrazione comunale e della comunità intera. Sul piano personale, la mia famiglia era particolarmente legata a Peppino di Capri poiché mia nonna paterna Elisabeth Rüdorf, è stata la sua maestra di pianoforte e ho avuto l’onore di consegnargli le chiavi della città in occasione dell’anteprima del film Champagne».

Per domani a Capri proclamato lutto cittadino.

La Rai rende omaggio a Peppino Di Capri

Cambia la programmazione odierna sui canali Rai per omaggiare Peppino Di Capri scomparso oggi, sabato 11 luglio, all’età di 86 anni. Il ricordo di Peppino Di Capri verrà affidato su Rai 1alle 17.55 a una puntata di Techetechete’ che ripercorrerà i momenti principali della vita artistica del cantante, mentre su Rai 2 in prima serata, alle 21.20, verrà trasmessa la fiction “Champagne- Peppino di Capri”. Champagne – Peppino di Capri è un film per la televisione biografico del 2025, diretto da Cinzia TH Torrini, che ripercorre la vita del cantante Peppino di Capri, partendo dalle prime esibizioni da bambino nel 1943 fino alla prima vittoria al Festival di Sanremo 1973 con Un grande amore e niente più. Alcune scene sono state girate nella vera villa di Peppino di Capri per ricreare l’atmosfera autentica degli anni ’60 e ’70. Interpreti: Francesco del Gaudio, Arianna Di Claudio, Gaja Masciale, Antonia Truppo, Gianluca di Gennaro, Pio Stellaccio, Arturo Scognamiglio.