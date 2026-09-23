Per Camera e Per Chiesa, domenica 27 al Museo Filangieri per Convivio Armonico

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Domenica 27 settembre alle ore 11,30, il Museo Civico Gaetano Filangieri ospiterà “PER CAMERA E PER CHIESA”, secondo concerto della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto

Con questo secondo appuntamento, si entra nel “Corpo di Napoli”, ovvero nel repertorio di elezione della proposta artistica del Festival: le opere della “Napoli Barocca e dei Maestri Del ‘700 Napoletano”. Il concerto, eseguito dall’ensemble Barocco infatti propone un breve viaggio nei repertori dei Maestri Napoletani tra metà Seicento ed il secondo Settecento con Triosonate e duetti strumentali composti dai migliori violinisti compositori dell’epoca (Falconiero, Avitrano, Cailò, Barbella) per le serate nei palazzi, e antifone ed inni per le celebrazioni ecclesiastiche che scandivano la vita della città affidati ai più famosi Maestri di Cappella (Pergolesi, Manna, Sabatino).

L’ensemble

L’ensemble Barocco che si esibirà è composto da Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco /Paola VENTRELLA tiorba / Fabio ESPASIANO clavicembalo, musicisti attivi e specializzati nella riproposta di questo repertorio con prassi esecutive e strumenti d’epoca che svolgono la loro attività in importanti ensemble nazionali ed europei

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito .

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

Il programma

Domenica 27 Settembre 2026 – ore 11.30

PER CAMERA E PER CHIESA

“NAPOLI BAROCCA – MAESTRI DEL ‘700 NAPOLETANO” con

Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco / Paola VENTRELLA tiorba /

Fabio ESPASIANO clavicembalo;

musiche di A. Falconieri, G.A. Avitrano, G.C. Cailo, D. Scarlatti, G.B. Pergolesi, E. Barbella, G. Manna, N. Sabatino

FALCONIERO (1585/6 – 1656)

PASSACALLE E L’EROICA

a due canti dal I Llibro di canzone, sinfonie, fantasie,

capricci, brandi, correnti, gagliarde alemanne

A. AVITRANO (1670 – 1756)

SONATA A TRE, O.1 N.3

Adagio – Allegro – Adagio – Presto

G.B. PERGOLESI (1710 – 1736)

DELICAE TERRENAE a voce sola di alto con violini e basso

C. CAILO’ (?1659 – 1722)

SONATA a due violini e basso

Adgio- Allegro-Adagio-Allegro

ricerca e trascrizione a cura di Guido Olivieri

G.B. PERGOLESI (1710 – 1736)

IN COELESTIBUS REGNIS a voce sola di alto con violini e basso

Andante – Allegro assai

BARBELLA (1718 – 1777)

DUETTO VI in sol mg, a due violini soli per il Duca di Parma

Allegretto-Largo – Allegretto con spirito

MANNA (1715 – 1779)

LAUDAMUS * a voce sola di alto con violini e basso

SABATINO (1705 – 1796)

ALLELUJA * a voce sola di alto con violini e basso

Trascrizioni a cura di Egidio Mastrominico *