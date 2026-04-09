Piano Logos, il nuovo album di Carlo Negroni

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Un viaggio musicale tra memoria, improvvisazione e visione contemporanea: il pianoforte di Carlo Negroni torna protagonista in un progetto che unisce tradizione, libertà espressiva e ricerca sonora. Il compositore firma un lavoro di grande intensità artistica, in cui il pianoforte diventa luogo di sintesi tra memoria e futuro, forma e libertà, scrittura e improvvisazione. Il nuovo album di Carlo Negroni Piano Logos, pubblicato da Music Ensemble Publishing, sarà presentato al Conservatorio San Pietro a Majella il 10 aprile alle ore 18.

“Piano Logos” è un’opera che si sviluppa come uno spazio interiore e poetico, un territorio sonoro in cui il gesto musicale si nutre della tradizione per aprirsi a una visione contemporanea e personale. Negroni conferma la propria cifra stilistica: una scrittura raffinata, attraversata da una costante tensione creativa, in cui convivono il rigore compositivo e l’immediatezza dell’improvvisazione.

Da sempre artista capace di muoversi tra suggestioni del Vecchio e del Nuovo Mondo, Carlo Negroni costruisce una poetica musicale libera da confini e da appartenenze rigide, fondata sulla contaminazione dei linguaggi, sulla profondità del pensiero musicale e su una continua apertura alla trasformazione del suono. Questa ricerca si traduce in una narrazione musicale viva e in continuo divenire, capace di rinnovarsi anche nella dimensione concertistica, dove le composizioni si trasformano nell’incontro diretto con il pubblico.

Con Piano Logos, Carlo Negroni offre al pubblico un lavoro di forte identità, in cui il pianoforte diventa spazio di riflessione, energia e movimento. Un album che unisce pensiero e istinto, disciplina e libertà, e che conferma la maturità di un artista capace di trasformare ogni esecuzione in esperienza, ogni composizione in visione. Piano Logos non è soltanto un disco, ma un luogo musicale da attraversare: una geografia dell’ascolto in cui si resta e da cui, allo stesso tempo, si riparte.