Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII da oggi al cinema

- pubblicità -

Nel 1971, qualche anno dopo il loro primo live in Italia (18 e 19 aprile 1968 al Piper Club di Roma), i PINK FLOYD furono la prima band a esibirsi a Pompei.

Quel concerto si trasformò in un film leggendario uscito l’anno seguente e in un disco live diventato cult, due opere imprescindibili che oggi tornano in versione restaurata: “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”!

Da giovedì 24 aprile al 30 aprile sarà nei cinema l’epocale film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben.

In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios (nexostudios.it).

Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiranno il film concerto in cinema selezionati e IMAX a livello internazionale.

Prevendite: www.pinkfloyd.film

Exteded trailer: www.youtube.com/watch?v=G734EAfiJZ4

Short trailer: www.youtube.com/watch?v=_x1gWl0LQgw

CLIP

A Saucerful Of Secrets: https://www.youtube.com/watch?v=FNLqd1bBu-8

Echoes (Part I): www.youtube.com/watch?v=73Bpyta8vOs

One Of These Days: www.youtube.com/watch?v=hDoK1Hbk0SI

Recording The Dark Side of The Moon: www.youtube.com/watch?v=SoM3UFkuzxo

Il 2 maggio uscirà l’album live PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII (Legacy Recording / Sony Music) in CD, audio digitale, e – per la prima volta – in Dolby Atmos e in vinile.

È attivo il pre-order: https://pinkfloyd.lnk.to/Live_AtPompeii.

Pink Floyd at Pompeii precede l’uscita di “The Dark Side Of The Moon”.

Il film – rimasterizzato digitalmente in 4K dal girato originale in pellicola 35mm, con audio migliorato e remixato da Steven Wilson – documenta cosa facevano i Pink Floyd prima di diventare giganti delle classifiche su entrambe le sponde dell’Atlantico, dove la loro musica continua a essere celebrata ancora oggi.

Ambientato tra le suggestive rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, questo film unico e immersivo cattura i Pink Floyd in un concerto intimo, senza pubblico. Girato nell’ottobre del 1971, è stato il primo concerto live mai realizzato a Pompei, e include brani fondamentali come “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These Days”. Le spettacolari riprese dell’anfiteatro, sia di giorno che di notte, amplificano la magia dell’esibizione. Il film include anche rare immagini dietro le quinte della band al lavoro su “The Dark Side of the Moon” presso gli Abbey Road Studios.

Nick Mason dichiara: «Pink Floyd: Live At Pompeii è un documento raro e unico della band dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon».

Il film è stato restaurato meticolosamente, fotogramma per fotogramma, partendo dal negativo originale in 35mm – ritrovato in cinque bobine etichettate in modo vago negli archivi stessi dei Pink Floyd. Questa straordinaria scoperta ha riportato alla luce la pellicola originale girata durante quelle torride giornate tra le rovine di Pompei oltre 50 anni fa.

Guidato da Lana Topham, Direttrice del Restauro per i Pink Floyd, il team ha avuto come missione quella di preservare l’integrità e la bellezza dell’immagine originale. Il film è stato scansionato in 4K utilizzando tecniche all’avanguardia per garantire il massimo dettaglio. I colori sono stati migliorati e ogni fotogramma è stato rivisto e riparato con cura, mantenendo un aspetto naturale e vivido con minime regolazioni della grana.

«Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale – afferma Lana Topham – La nuova versione restaurata presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, combinando i 60 minuti della performance con i segmenti documentaristici agli Abbey Road Studios filmati poco dopo».

Il film presenta anche una qualità sonora eccezionale, con un nuovo mix teatrale e per l’intrattenimento domestico in 5.1 e Dolby Atmos realizzato da Steven Wilson, che ne esalta la profondità e la chiarezza, mantenendo l’autenticità e lo spirito dell’originale del 1972. L’obiettivo di Wilson era rimanere fedele al suono della band durante quelle torride giornate del 1971.

«Penso che sia molto importante, perché simboleggia la transizione dei Pink Floyd da una band post-psichedelica, essenzialmente improntata all’improvvisazione, a una band di rock concettuale – ha dichiarato Steven Wilson – E questa transizione si vede nel film, perché stanno registrando The Dark Side of the Moon. Le cose diventano più strutturate, meno psichedeliche, meno improvvisate, ma le riprese dal vivo sono ancora molto libere e sperimentali. Quindi penso che documentare quella transizione sia qualcosa di quasi inedito nella storia di qualsiasi band».

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” è presentato da RM Productions e diretto da Adrian Maben.

Produttori esecutivi: Reiner Moritz e Michelle Arnaud. La distribuzione è affidata a Sony Music Vision.

In Italia il film “Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII” è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies, D’Alessandro e Galli.

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” è il primo grande progetto di Sony Music dedicato ai Pink Floyd, da quando ha acquisito il catalogo. Per Sony Music, sono già disponibili i seguenti album dei Pink Floyd: “Animals”, “Animals (2018 Remix)”, “The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary Remaster)”, “The Wall” e “Wish You Were Here”.

Il remix 2025 di Steven Wilson sarà disponibile su CD/LP/Blu-Ray/DVD/Audio Digitale/Dolby Atmos.

Di seguito la tracklist della versione vinile di “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”:

Side A

Pompeii Intro Echoes – Part 1 Careful With That Axe, Eugene

Side B

A Saucerful of Secrets Set the Controls for the Heart of the Sun

Side C

One of These Days Mademoiselle Nobs Echoes – Part 2

Side D

Careful With that Axe, Eugene – Alternate take A Saucerful of Secrets – Unedited

Oltre 60 negozi di dischi in tutta Italia celebreranno l’universo sonoro e visivo dei Pink Floyd con due appuntamenti imperdibili: le Speciali Opening Night (giovedì 1 maggio) e il Pink Floyd Day (venerdì 2 maggio)! L’iniziativa, che coinvolge alcuni dei più rappresentativi punti vendita indipendenti del Paese, vuole omaggiare la band attraverso allestimenti, materiali esclusivi e un’esperienza immersiva per tutti gli appassionati.

Il primo appuntamento sarà giovedì 1 maggio con le Speciali Opening Night, che vedranno protagonisti 16 negozi selezionati, alcuni dei quali con vetrine personalizzate grazie a speciali vetrofanie.

Il giorno successivo, venerdì 2 maggio, sarà invece la volta del Pink Floyd Day, che coinvolgerà 55 negozi sparsi sul territorio nazionale, anch’essi impreziositi da materiali allestitivi dedicati.

Per l’occasione, ogni punto vendita aderente riceverà materiali esclusivi per l’allestimento delle vetrine, tra cui vetrofanie (in totale 21) e cartonati sagomati 70×100, realizzati in due grafiche differenti.

I clienti potranno inoltre ricevere in omaggio una delle 1.700 shopper e uno dei 1.700 poster disponibili, fino a esaurimento scorte.

Le migliori esposizioni verranno premiate con una t-shirt celebrativa, pensata appositamente per rendere omaggio a questo evento speciale.

IN PROGRAMMA NELLE SALE DELLA CAMPANIA

Afragola – Happy Maxicinema (anche IMAX)

Agropoli – Cineteatro Eduardo De Filippo

Casoria – Uci Casoria

Marcianise – Uci

Mercogliano – Movieplex

Napoli – Modernissimo (solo dal 28 al 30 aprile)

Napoli – The Space

Nola – The Space

Sala Consilina – Adriano

Salerno – The Space

Torrecuso – Village

E ANCORA TANTE ATTIVITÀ SPECIALI

NEI NEGOZI DI DISCHI IN TUTTA ITALIA

con le Speciali Opening Night (giovedì 1 maggio)

e il Pink Floyd Day (venerdì 2 maggio)!

IN CAMPANIA:

Salerno – Disclan – Opening Night

Salerno – Casa del Disco di Vitolo – Pink Floyd Day

Avellino – Camarillo Brillo Dischi – Opening Night

Napoli – Fonoteca – Opening Night

Napoli – Sudigiri – Pink Floyd Day

Napoli – Gommalacca – Pink Floyd Day

Caserta – Juke Box – Pink Floyd Day

Santa Maria Capua Vetere (CE) – Ritmi Urbani – Pink Floyd Day