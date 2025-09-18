Pino Daniele, il viaggio del musicante in Piazza Plebiscito

- pubblicità -

Giovedì 18 settembre, alle ore 20.30, in Piazza del Plebiscito a NAPOLI si terrà PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE, l’imperdibile show evento, già sold out, che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment per ricordare PINO DANIELE a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Lo show andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2.

Condotto da CARLO CONTI e FIORELLA MANNOIA, PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE sarà una grande festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, con esibizioni inedite e duetti emozionanti, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Ospiti FIORELLA MANNOIA, ELISA, GIORGIA, EMMA, ELODIE (dalla sede degli STATI UNITI DEL MONDO e del MUSEO DELLA PACE, nella sezione “PINO DANIELE ALIVE”), GEOLIER, MAHMOOD, SALMO, GIULIANO SANGIORGI, FRANCESCO DE GREGORI, DIODATO, IRAMA, NOEMI, THE KOLORS, SERENA BRANCALE, RAF, RON, ROCCO HUNT, CLEMENTINO, ALEX BRITTI, ENZO AVITABILE, con la partecipazione di ALESSANDRO SIANI e con GIGI DE RIENZO, ERNESTO VITOLO, ROSARIO JERMANO e TULLIO DE PISCOPO.

Opening act BOSNIA, ROSITA BRUCOLI, ROSSANA DE PACE, VITTORIA SCIACCA e X GIOVE, i giovani talenti finalisti dei MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE, il Live Music Contest di musica pop rock che offre a giovani artisti che studiano musica, compongono e interpretano il loro repertorio, un’esperienza formativa ed un’opportunità concreta di emergere e sviluppare la propria carriera. Il vincitore assoluto del Musicante Award – Premio Pino Daniele verrà proclamato e premiato sul palco.

Su RaiPlay andrà in onda PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY, original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che accompagna l’evento di Piazza Plebiscito con uno sguardo inedito e ravvicinato. Non la diretta del concerto, ma un racconto collaterale che porta lo spettatore nel cuore pulsante della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive.

Carolina Di Domenico guiderà il pubblico attraverso racconti a caldo con i grandi nomi della musica e con i finalisti del MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE che riceveranno i premi previsti dal contest.

Rai Radio 2 ha ospitato in diretta dagli studi romani di via Asiago MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE, lo show condotto da Carolina Di Domenico, con la partecipazione di Fiorella Mannoia e il contributo di Giuliano Sangiorgi, in cui sono stati presentati i 10 giovani talenti che hanno conquistato i MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE. Selezionati nelle fasi di scouting online e nelle successive live audition tenutesi a Milano nella Sala Verdi del Conservatorio di Musica G. Verdi, i giovani artisti si sono esibiti nel corso dello show con un proprio inedito e un’elaborazione originale / interpretazione di un’opera di Pino Daniele.

Pino è – Il viaggio del Musicante sarà anche un evento di valore sociale e solidale, una preziosa opportunità per unire cultura e solidarietà, onorando e rinnovando l’impegno sociale di Pino Daniele.

Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets continueranno ad essere istituite borse di studio e iniziative per valorizzare i giovani talenti che dedicano la loro vita allo studio della musica come forma di alta espressione e comunicazione sociale, nonché attività didattiche a contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili. La campagna solidale, invece, finanzierà il Progetto PREME di OPEN Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici.

L’evento live Pino è – Il viaggio del Musicante porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele che celebreranno, con profondità e impegno, il grande artista (www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

Pino è – Il viaggio del Musicante è un evento realizzato con il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione. In occasione dell’evento, la Fondazione Campania dei Festival ha promosso una masterclass dedicata agli studenti delle scuole di musica e a delle associazioni di giovani provenienti da quartieri a rischio, per promuovere la musica come strumento e prospettiva di futuro.