Pino Daniele – Je sto vicino a te, mercoledì 19 al Palapartenope

Il 19 Marzo alle ore 21, per il decimo anno al Palapartenope si terrà il memorial dedicato a Pino Daniele – Je sto vicino a te. Quest’anno non solo si ricorderà Pino Daniele a dieci anni dalla sua scomparsa ma sarà una festa per celebrare i 70 anni che il Nero a Metà, avrebbe compiuto proprio, il 19 Marzo, giorno del suo compleanno ed onomastico.

Il memorial organizzato e prodotto come consuetudine dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, Di Napoli Città della Musica e della Città Metropolitana di Napoli , quest’anno si avvale del coordinamento musicale del M° Adriano Pennino musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra la cui carriera estremamente prolifera gli ha permesso non solo di spaziare dal cantautorato alla direzione d’orchestra passando per le colonne sonore, ma di collaborare con numerosissimi artisti nazionali ed internazionali.

«Quest’anno per ricordare Pino Daniele, oltre ai grandi nomi della musica e dello showbiz nazionale e internazionale, si esibiranno sul palco anche tanti giovani, a testimonianza di quanto sia importante per noi preservare la sua lezione di vita e la sua professionalità – racconta Rino Manna organizzatore e produttore del memorial –. Pino qui era di casa, dai tempi del Teatro Tenda al Viale Augusto agli ultimi concerti, tutti sold out, tenuti al Palapartenope. Mantenere vivo il suo ricordo è un dovere. A testimonianza del legame di Pino Daniele con il Palapartenope, sarà allestito all’interno degli spazi del teatro un angolo memorabilia, dove saranno esposti alcuni cimeli: locandine, manifesti, biglietti, scalette, foto e magliette dei concerti che Pino Daniele ha tenuto al Teatro Tenda e al Palapartenope nel corso della sua carriera. Sul palco la sera del 19 Marzo accadrà qualcosa di straordinario. Pino sarà celebrato a 360° attraverso la sua musica. Lingue e generi diversi si mescoleranno come non mai, dal trap al sinfonico, al jazz passando ai puri virtuosismi vocali. E poi ci saranno tanti interventi speciali».

La musica di Pino Daniele ha da sempre rappresentato per intere generazioni un punto di arrivo e di partenza, i versi delle sue canzoni sono il fulcro dell’universalità e dell’inclusione sociale. Nel suo registro narrativo trovano spazio i racconti di mille realtà differenti e le innumerevoli sfaccettature dell’essere umano. Nella sua musica non esistono pregiudizi e barriere. Una commistione di racconti di vita vissuta che si rispecchia nella mescolanza di generi musicali e di idiomi. La sperimentazione, la contaminazione sono stati i capi saldi del genio creativo di Pino Daniele, un immenso talento che l’ha portato a spaziare dalla musica classica napoletana, al jazz e al blues, passando per la musica brasiliana e la musica folk, arrivando al rap e alla musica sinfonica. Una carriera, quella di Pino Daniele, lastricata di brani indimenticabili e che l’hanno reso un’icona transgenerazionale, tra i pochi artisti al mondo capace di mettere d’accordo intere generazioni.

In virtù del suo indimenticabile ed indimenticato talento, il 19 Marzo al Palapartenope si terrà una grande festa, un mega evento con tantissimi ospiti legati da un file rouge al grande Nero a metà. Il memorial, da 10 anni, non solo ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo di Pino Daniele, ma ha soprattutto lo scopo di far comprendere alle nuove generazioni il suo meticoloso lavoro nella composizione dei brani e nella stesura dei testi e tramandare un patrimonio culturale quanto mai moderno e attualissimo, capace di valicare i confini generazionali e temporali.

Tra gli artisti di fama nazionale ed internazionale che amici, collaboratori e fan di Pino Daniele che si passeranno il testimone: Karima, Pietra Montecorvino, NOI – La Nuova Orchestra Italiana, Joe Barbieri, Walter Ricci, Ivan Granatino, Pago, Leo Gassmann, Luca Ward, Paolo Vallesi, Ivan Segreto, Grazia Di Michele, Marisa Laurito, Laura Klain, Monica Sarnelli, Fulvio Bennato, Jelecrois, Dadà, Maldestro, Ste, Mavi, Soul – Food Vocalist, Greg Rega, Fabiana Martone, Daniele Sorrentino, Miro di Mare, Rossella Cosentino, Daniele Vitale e i Nea Arcadia. Ci saranno, inoltre degli interventi speciali di Ornella Vanoni e Renzo Arbore. Non mancheranno i contributi video e tantissime altre sorprese. La serata, come sempre ad ingresso gratuito, e i cui inviti saranno scaricabili dal sito ufficiale del memorial www.memorialjestovicinoate.com dal 4 Marzo, si preannuncia ricca di emozioni: effetti speciali, musica e scenografia di grande impatto saranno gli ingredienti di una serata all’insegna del ricordo di Pino Daniele. A presentare gli artisti saranno Gigio Rosa e Emanuela Titocchia.

La serata del 19 Marzo, avrà come media partner Radio Marte e sarà poi visibile in differita su una nota piattaforma streaming.

Il memorial Je sto vicino a te, anche quest’anno si avvarrà dell’importante know how di alcuni partner tecnici tra cui L’Altroservice, Fabbricanti di Emozioni, Backline Rent, PalaBCC, Eden Banqueting, T&D Angeloni, NR Jewellery, Oltre il merchandising, Italo, Carefool, Zeus, M4 Associati.