Pino Daniele, speciale 7 Canzoni su Televomero

Dopo l’ampio successo della sua prima stagione televisiva, la trasmissione 7 CANZONI ritorna – in questo scorcio di settembre – su 11 TELEVOMERO con una puntata speciale, interamente dedicata a PINO DANIELE.

Icona indimenticabile della scena musicale italiana, mediterranea e partenopea, Pino Daniele verrà raccontato in un ampio speciale che andrà in onda il 18 settembre 2025 alle ore 23.30 – in concomitanza con il concerto “Pino è – Il viaggio del Musicante” in Piazza del Plebiscito a Napoli – e, in replica, il 19 settembre 2025 alle 19.30, nel quarantaquattresimo anniversario del leggendario concerto conclusivo del tour di “Vai Mò” (Piazza del Plebiscito – Napoli, 19 settembre 1981).

Il format, nato da un’idea di Gianluca Carbone, è condotto dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa: il programma vede alla regia Giulio Tammaro e una squadra di redazione brillante.

A rendere ancor più speciale la serata televisiva dedicata al ‘mascalzone latino’, saranno gli ospiti d’eccezione che interverranno nel corso della puntata: musicisti, giornalisti, cantautori, produttori e amici che hanno conosciuto e collaborato con Pino Daniele.

Con le loro entusiasmanti performance dal vivo sul palco di 7 CANZONI e con le loro testimonianze, ricorderanno Pino alcuni dei più amati protagonisti della scena musicale: Antonio Onorato, Ivan Granatino e Francesco Da Vinci.

Tra gli ospiti della puntata figurano anche Roberto Giangrande (musicista e compositore, bassista della prima tournée di Pino Daniele), Claudio Poggi (storico produttore di “Terra Mia”, disco di esordio di Pino Daniele, Carmine Aymone (giornalista, scrittore e apprezzatissimo biografo di Pino), Gigi Finizio e Franco Ricciardi.

Il DJ resident di 7 CANZONI, Xela, nome d’arte di Alessandro Russo, proporrà una selection di brani interamente dedicata a Pino Daniele.

La puntata racconterà l’anima, il percorso e l’evoluzione musicale di Pino Daniele, con esibizioni e immagini di repertorio. Un omaggio sincero, affettuoso e coinvolgente, pensato per i fan di lunga data, ma anche per le nuove generazioni che vogliono scoprire il valore della musica e dell’arte di Pino Daniele, in un doppio anniversario particolarmente significativo per l’artista: i 70 anni dalla sua nascita e i 10 dalla sua scomparsa.

7 CANZONI intreccia musica, racconto e ricordi. Un viaggio emozionale tra storie, testimonianze, immagini e rivisitazioni, per restituire al pubblico da casa la profondità dell’artista, coniando un vero legame.

Acclamato positivamente dalla critica, 7 CANZONI, è stato riproposto in replica per tutta la stagione televisiva estiva, riscuotendo commenti entusiasti dal pubblico televisivo.

Sponsor tecnico e partner ufficiale del programma è Global Net.