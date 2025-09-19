Pino è – Il viaggio del musicante su RaiPlay

- pubblicità -

A dieci anni dalla morte di Pino Daniele, da sabato 20 settembre arriva su RaiPlay “Pino è – Il viaggio del musicante”, uno speciale della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, che accompagna l’evento di Piazza Plebiscito a Napoli.

Un racconto collaterale rispetto alla diretta del concerto, che porta lo spettatore nel cuore della serata, tra emozioni, aneddoti e interviste esclusive.

Carolina Di Domenico guiderà il pubblico attraverso racconti con i grandi nomi della musica e con i finalisti del Musicante Award – Premio Pino Daniele, il contest pop-rock rivolto a studenti di musica che si ispirano al cantautore partenopeo.

«Pino è – Il viaggio del musicante”, nostro original condotto con maestria da Carolina Di Domenico, nasce per celebrare i dieci anni dalla scomparsa del cantautore partenopeo -sostiene Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Un racconto intenso ed esclusivo che porta il nostro pubblico dietro le quinte a raccogliere i ricordi e a rivivere l’eredità di uno dei più grandi e innovativi artisti del nostro panorama musicale, che piace anche alle nuove generazioni».

«Sono felice di essere stata coinvolta in questo progetto che vede un omaggio di grandi artisti a un gigante della musica come Pino Daniele – aggiunge Carolina Di Domenico. Sono ancor più grata perché oltre a loro, nel nostro spazio su RaiPlay, ci saranno giovani musicisti e uno di loro vincerà il Musicante Award, premio della Fondazione Pino Daniele che vuole dare un futuro a chi concepisce la musica come luogo di conoscenza, di studio profondo e forma di espressione senza confini, proprio come era per il cantautore».

Tra testimonianze esclusive, immagini live e l’energia dei protagonisti, “Pino è – Il viaggio del musicante” celebra il legame tra Napoli, la musica e un artista che, con il suo linguaggio universale, ha segnato la storia della canzone italiana.