Pizzicato col canto sabato 28 a Sorrento

La terza edizione della rassegna Soave sia il Vento continua a incantare con il concerto “Pizzicato col canto”, in programma sabato 28 dicembre, alle ore 17.30, nella splendida cornice della Chiesa dei Servi di Maria, a Sorrento.

Qui, il soprano Maria Ercolano sarà accompagnata dall’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina e dalla Cappella Musicale dei Servi di Maria, sotto la sapiente concertazione di Michele de Martino e la direzione del maestro Antonio Maione.

Il palco sarà animato da una straordinaria sinergia tra due realtà musicali fortemente ancorate al territorio Sorrentino: la Cappella Musicale dei Servi di Maria e l’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina. Entrambe le formazioni sono il frutto di un progetto formativo e inclusivo che intende valorizzare il talento giovanile e far risplendere la musica del territorio. A guidarle, due artisti di grande calibro, Maria Ercolano e Michele de Martino, che con passione e competenza hanno plasmato queste realtà, trasformandole in autentici gioielli artistici. Una serata inimitabile dove la voce e i plettri si uniranno in un’armonia unica e indimenticabile

Soave sia il Vento è un progetto curato e sostenuto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini con la direzione artistica di Maria Federica Castaldo, dalla Venerabile Congregazione dei Servi di Maria, dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’istituto “Francesco Grandi”. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info al numero 081402395 o sul sito turchini.it.

Il cuore del programma di “Pizzicato col canto” è il Mottetto in Pastorale Quem vidistis pastores di Carmine Giordani (o Giordano), composto nel 1737. Questa straordinaria opera, per lungo tempo eseguita durante le celebrazioni natalizie nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli, si distingue per i suoi profondi richiami alla tradizione musicale natalizia. Per l’occasione, sarà proposta in una versione inedita per soli, coro e orchestra a plettro, curata da Salvatore Della Vecchia, su una versione del M° Aladino di Martino. L’elaborazione intende restituire un “panorama sonoro” tipicamente partenopeo, dove le sonorità limpide e raffinate degli strumenti a plettro, insieme alle voci del coro, evocano l’intensa spiritualità popolare del Natale napoletano.

Il programma sarà ulteriormente arricchito dal Mottetto Verbum caro factum est di Giovanni Croce, una suggestiva elaborazione del Responsorio del III Notturno eseguito durante il Mattutino di Natale, e dalla celebre Pastorale di Arcangelo Corelli, presentata in una raffinata trascrizione per orchestra a plettro.

Soave sia il Vento si concluderà venerdì 7 gennaio, alle 20:30, al Teatro Tasso di Sorrento dove andrà in scena l’attesissimo Peppe Barra con il suo spettacolo “La Cantata dei Pastori”. Ingresso con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@turchini.it.

28 dicembre | ore 17.30

Chiesa dei Servi di Maria

“Pizzicato col canto”

INTERPETI

Maria Ercolano soprano

Flavia Scognamiglio soprano

Maria Cristina D’Alessandro alto

Rosario Cantone tenore

Cappella musicale dei Servi di Maria

Domenica Marianna Guerriero*, Chiara Iaccarino*, Chiara Imperato*, Flavia Scognamiglio

soprani 1

Emanuela Caccioppoli, Maria Cristina D’ Alessandro, Rosalba Maresca, Paola Pierno, Maria Cristina Zarpellon soprani 2

Rosario Cantone, Paolo Casola, Emanuele Marigliano, Marco Tramparulo tenori

Francesco Davide, Francesco Di Nota, Guglielmo Gisonni, Giovanni Longobardi bassi

* voci soliste

Maria Ercolano maestro del coro

Orchestra a plettro della Penisola Sorrentina

Michele de Martino, Raffaele Esposito, Rebecca Della Ragione, Franchino Apreda, Silvia Esposito, Fiore D’Orio, Cristiano Urbino primi mandolini

Carla Senese, Francesco Russo, Nino Astarita, Roberto Fattore, Teresa Franza, Vincenzo Preziuso secondi mandolini

Enrico Capano, Rossella Consalvo, Annalisa Palermo mandole

Salvatore Della Vecchia mandoloncello

Riccardo Del Prete, Daniele Aiello, Nicole Compare, Francesco Abbruzzese chitarre

Giancarlo Cascino contrabbasso

Michele de Martino concertazione

Marco Palumbo organo

Salvatore Della Vecchia elaborazioni e arrangiamenti

Antonio Maione direzione

PROGRAMMA

Giovanni Croce (c. 1557-1609)

Verbum caro factum est

Maria Ercolano soprano

Maria Cristina D’Alessandro alto

Rosario Cantone tenore

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Pastorale

dal Concerto grosso Op. 6 n° 8 “fatto per la notte di Natale”

Rebecca Della Ragione, Francesco Russo mandolini solisti

Riccardo Del Prete chitarra solista

Carmine Giordano (1685-1758

Mottetto Pastorale “Quem vidistis pastores”

Elaborazione per soli, coro e orchestra a plettro di Salvatore Della Vecchia, su una versione del M° Aladino Di Martino

Sinfonia

Recitativo Quem vidistis pastores

Coro Natum vidimus infantem

Recitativo Quae portenta et stupores

Aria Amena lambit prata

Recitativo O vere nox beata

Aria Aeterno jubilo

Recitativo Tytire linque gregem

Terzetto Verbum natum adoremus

Recitativo Ecce pietatis signa

Canzona Dormi benigne Jesu