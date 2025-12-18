Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz da sabato 20

- pubblicità -
Pozzuoli si prepara ad accogliere la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, rassegna che rappresenta la declinazione invernale del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei, ideato e organizzato dall’Associazione Jazz and Conversation APS, ente del Terzo Settore attivo da anni nella promozione culturale sul territorio flegreo.
Il format “Winter” amplia e completa l’identità del Festival, proponendo un cartellone di appuntamenti musicali nel periodo natalizio, con l’obiettivo di coniugare musica di qualità, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e identità locale. Una proposta culturale accessibile e gratuita, capace di generare un impatto positivo sul piano artistico, sociale ed economico per i Campi Flegrei e l’intero territorio metropolitano.
L’edizione 2025 prevede quattro concerti ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi di Pozzuoli: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei-Rione Terra, Villa Avellino – Residenza Storica e Akademia Cucina & More sul Lago Lucrino.
Il programma (Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.)
20 dicembre, ore 19.30
Nino D’Amico
Chitarrista e compositore, Nino D’Amico, Chitarra D’Oro 2021 come rivelazione dell’anno, è una delle espressioni più sensibili del jazz campano. La sua ricerca musicale si muove tra jazz moderno, contaminazioni mediterranee e una spiccata attenzione alla dimensione melodica e lirica. Attivo da anni in diversi progetti originali, ha collaborato con numerosi musicisti della scena nazionale, distinguendosi per uno stile raffinato e introspettivo.
27 dicembre, ore 11.00
Marco Sannini Trio
Trombettista, compositore e arrangiatore, Marco Sannini è tra i musicisti jazz italiani più apprezzati della sua generazione. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, vanta collaborazioni con importanti formazioni jazz e pop e una solida attività concertistica in Italia e all’estero. Il suo trio propone un jazz contemporaneo che unisce scrittura, improvvisazione e grande impatto espressivo. Con lui in scena Eunice Petito al piano e Marco de Tilla al contrabbasso.
27 dicembre, ore 13.00
Luigi Di Nunzio – Pietro Condorelli Duo
Il sassofonista Luigi Di Nunzio e il chitarrista Pietro Condorelli rappresentano due figure di riferimento del jazz italiano. Di Nunzio è noto per il suo suono elegante e per l’attività didattica e concertistica svolta in ambito nazionale e internazionale. Condorelli, chitarrista di grande esperienza, ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi del jazz europeo. In duo danno vita a un dialogo musicale intenso e raffinato, tra standard e composizioni originali.
28 dicembre, ore 20.00
Musica e conversazioni: Gegè Munari Quintet
Storico batterista del jazz italiano, Gegè Munari ha attraversato decenni di musica collaborando con autentiche leggende del jazz nazionale e internazionale. Musicista versatile e narratore appassionato, Munari unisce all’esecuzione musicale il racconto di aneddoti e memorie artistiche. Alla guida del suo quintetto, propone un concerto che è anche un viaggio nella storia del jazz, tra musica e parole.
Con il Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz, la musica si conferma strumento di racconto del territorio e occasione di incontro, rafforzando il legame tra cultura, luoghi e comunità e ribadendo il ruolo di Pozzuoli come centro vitale della scena jazz campana anche nei mesi invernali.
