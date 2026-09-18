Premio Carosone 2026, presentazione in Regione mercoledì 23

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Mercoledì 23 settembre, alle ore 11:00, a Palazzo Santa Lucia, presso la Sala De Sanctis, sarà presentato il Premio Carosone 2026.

All’incontro con la stampa parteciperanno l’Assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia e l’ideatore e direttore artistico del Premio Carosone Federico Vacalebre.

Sarà presente parte del cast di artisti che quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento.

Il Premio Carosone è promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, con Fondi di Coesione Italia 21–27 (Progetti speciali in ambito culturale e turistico 2026).