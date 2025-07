Premio Paganini a Villa San Michele ad Anacapri

- pubblicità -

Venerdì 25 luglio alle ore 20 , Villa san Michele sarà palcoscenico di uno speciale concerto organizzato in collaborazione con il Premio Paganini, storico concorso violinistico genovese.

Il vincitore della scorsa competizione, Simon Zhu, si esibirà, con la pianista Sophie Pacini, nell’ambito della rassegna concertistica “Un’estate per sognare”, contesto ideale per la promozione del Premio e dell’immagine di Genova. L’iniziativa si colloca nel percorso che ha visto il Premio Paganini rafforzare la propria dimensione in Italia e all’estero, rendendosi protagonista di eventi in importanti teatri, ma anche presso musei prestigiosi, quali il Louvre e il Prado.

Il concerto prevede musiche dei principali autori del repertorio classico e romantico, in particolare Paganini, Mozart e Brahms; sarà preceduto da un momento di presentazione del 58° Concorso, cui interverranno, oltre alla Soprintendente della casa museo, Kristina Kappelin, il Presidente del Premio, Giovanni Panebianco, il Direttore Artistico, Nicola Bruzzo, e il Presidente della Giuria Internazionale, Uto Ughi.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta di ospitare a Villa San Michele uno dei concerti del prestigioso concorso Premio Paganini – sottolinea Kristina Kappelin. Un evento del genere non può che impreziosire la nostra rassegna e porre il nostro museo sotto i riflettori, per una circostanza molto significativa.”

Le fa eco Giovanni Panebianco: “Siamo lieti e onorati di essere ospiti in un luogo suggestivo come Villa San Michele, all’interno di una rassegna musicale così apprezzata. Ringrazio Kristina Kappelin che ha condiviso e sostenuto un’iniziativa che costituisce senza dubbio una significativa ed inedita collaborazione in campo artistico e musicale.”

“Sono lieto di far ritorno in questa terra meravigliosa e Villa San Michele rappresenta un luogo davvero poetico, direi magico. Essere qui quale Presidente di Giuria Internazionale del Premio Paganini è una profonda emozione. Ricordo la mia prima partecipazione, in qualità di giurato del Concorso, vinto da un giovanissimo Ilya Grubert. Era il lontano 1977. Dobbiamo promuovere e sostenere le giovani generazioni di violinisti: è ciò in cui credo da sempre e su cui sono fortemente impegnato anche attraverso la Fondazione che porta il mio nome” – dichiara Uto Ughi.

“Questo è un luogo straordinario e il connubio tra storia, arte, musica e paesaggio non poteva trovare sintesi migliore” – commenta Sylvain Bellenger, Paganini Ambassador, già Direttore Generale del Museo Capodimonte di Napoli.

“Simon Zhu è un talento di rara profondità. Si esibirà con Sophie Pacini, eccellente pianista dalla carriera internazionale, confrontandosi in un programma che al meglio sintetizza lo stile classico, quello romantico e celebra la figura di Niccolò Paganini.”, commenta Nicola Bruzzo, Direttore Artistico del Premio.

La rassegna concertistica si svolgerà, ogni venerdì fino all’ 8 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahl, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare ai concerti è importante prenotarsi e per l’acquisto (prezzo intero € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu

Simon Zhu

Violinista tedesco classe 2001, Simon Zhu si è affermato per la profondità musicale e la naturalezza interpretativa. Dopo essersi formato tra Salisburgo e Monaco con Ana Chumachenco, ha vinto il Premio Paganini 2023. Da allora ha suonato in sedi prestigiose come il Louvre, il Prado e la Guildhall di Londra, dove ha suonato il celebre violino di Paganini “Il Cannone” per Re Carlo III insieme alla London Symphony Orchestra diretta da Sir Antonio Pappano. È considerato tra i giovani violinisti più promettenti della scena internazionale.

Sophie Pacini

Pianista italo‑tedesca, è tra le voci più interessanti del panorama europeo. Formata al Mozarteum di Salisburgo, ha studiato con Karl-Heinz Kämmerling e Pavel Gililov. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’ECHO Klassik come “Giovane artista dell’anno” e l’ICMA – International Classical Music Award. Apprezzata per la sua intensità espressiva e il forte temperamento musicale, si è esibita in importanti sale da concerto e festival internazionali, affermandosi come artista completa e appassionata.