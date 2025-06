Presentato l’Alien Sound Festival

- pubblicità -

Si è tenuta oggi presso l’ex Base Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dell’Alien Sound Festival, il primo festival internazionale di musica del Centro-Sud Italia a vocazione crossover, con un focus sulla scena latino-urbana globale.

All’incontro hanno preso parte il Dott. Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare, l’Assessore all’Istruzione Maura Striano, e gli organizzatori Luca e Vanni Migliaccio, promotori dell’iniziativa con la loro agenzia Lurova Production.

Ad aprire la conferenza è stato il Dott. Marciano, che ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa:

“Siamo felici di ospitare un evento musicale di grande rilievo, unico nel suo genere e soprattutto un artista di valore mondiale come Ozuna. Davvero contenti della scelta di questa location, il Parco San Laise, di proprietà della Fondazione Campania Welfare. Questo Parco e quest’area hanno l’ambizione di diventare la più grande Piazza della socialità, dell’inclusione, del divertimento, della musica, della solidarietà, della cultura, dello sport, dell’industria creativa. Vogliamo farlo avendo cura soprattutto delle tante famiglie ed i loro figli che ancora oggi vivono in contesti di difficoltà economica e di disagio sociale. Ecco perché c’è un ponte che unisce Ozuna con il Parco San Laise e le nostre attività: la sua musica racconta la vita reale delle periferie, delle aree urbane, le difficoltà ma soprattutto le speranze e la voglia di riscatto di chi le abita. In fondo, da angoli diversi del mondo, coltiviamo lo stesso sogno: offrire a tutti le stesse possibilità di vita e di futuro.”

L’Assessore Striano ha evidenziato il ruolo chiave del festival per il protagonismo giovanile e la vocazione artistica della città:

“Napoli si conferma capitale della musica e dei giovani. Festival come l’Alien Sound Festival offrono occasioni straordinarie di aggregazione, creatività e visibilità internazionale, valorizzando la nostra città come laboratorio musicale in continuo fermento e centro nevralgico della scena culturale mediterranea.”

Luca Migliaccio, amministratore di Lurova Production, ha raccontato la genesi del progetto:

“L’Alien Sound Festival nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento stabile tra i grandi festival internazionali. La nostra visione è chiara: costruire un evento che non abbia nulla da invidiare ai più affermati festival europei, portando a Napoli una line-up di altissimo livello, servizi all’avanguardia e un’esperienza immersiva per il pubblico.”

Il direttore artistico Vanni Migliaccio ha illustrato il cast della prima edizione:

“Abbiamo voluto un taglio forte e riconoscibile: quello latino. Il protagonista assoluto sarà Ozuna, superstar mondiale del reggaeton, pronto a infiammare Napoli con un concerto completo e ad altissimo tasso di energia. Ma non sarà solo: insieme a lui saliranno sul palco Omega, leggenda vivente del merengue urbano; Yailin La Más Viral, regina del dembow dominicano, per la prima volta in Italia; e i Grupo Extra, autentici maestri della bachata urban. A completare il viaggio sonoro anche special guest come Don Rafaelo, per un’esperienza musicale senza confini.”

A seguire, Raffaella Perruno, Coordinatrice di Produzione e Hospitality Manager, ha messo in luce l’impegno organizzativo:

“Dietro un evento di questa portata c’è un’enorme macchina fatta di persone, cura, attenzione al dettaglio. Il nostro obiettivo è far sentire ogni artista e ospite accolto in un’esperienza completa, non solo musicale.”

Marco Spina, Production Manager, ha chiuso gli interventi con un focus sulla complessità tecnica:

“Realizzare un festival di livello internazionale richiede pianificazione minuziosa, sinergia tra reparti, tecnologia avanzata e massima attenzione alla sicurezza e alla logistica. Siamo orgogliosi del lavoro svolto e pronti a offrire al pubblico un’esperienza unica.”

Importante novità per il pubblico:

Grazie al supporto della Regione Campania e alla collaborazione con Trenitalia, è stato confermato il prolungamento dell’orario della metropolitana Linea 2 fino alle ore 3.00 del mattino. Una misura pensata per agevolare il deflusso degli spettatori e incentivare l’uso dei mezzi pubblici in sicurezza.

L’appuntamento con l’Alien Sound Festival è per domenica 22 giugno a partire dalle ore 16, presso il Parco San Laise – ex Base Nato di Bagnoli. Il festival promette di stupire con una produzione spettacolare, effetti speciali straordinari e una scaletta che farà ballare il pubblico fino a notte fonda.