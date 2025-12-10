Primo Festival della Canzone Partenopea del 1931 al Teatro Politeama lunedì 15

- pubblicità -

Con grande partecipazione si è svolta il 9/12/2025 la rassegna stampa di presentazione di Napoli & Festival 2025 – Musica, Teatro e Solidarietà, nella rinomata cornice di Villa Trabucco Events a Torre del Greco con l’ accoglienza e l’ ospitalità di Fabio Ometo e Alessandro Esposito che hanno reso la presentazione ancora più speciale.

Il prossimo 15 dicembre al Teatro Politeama Napoli & Festival porterà in scena una serata unica, capace di intrecciare musica, teatro e solidarietà, con il patrocinio e la collaborazione del Comune Palma Campania grazie al Sindaco Aniello Donnarumma con l’ Assessore Giuseppe Ferrante, e promossa dall’ associazione Dagal Creations APS riconosciuta dal Ministero del lavoro e politiche sociali.

La conferenza stampa: protagonisti e visioni

Ad aprire il tavolo d’ incontro è stata Daniela Del Prete, responsabile dell’ufficio stampa, che ha sottolineato come il Festival non sia soltanto spettacolo, ma un progetto che unisce grandi nomi e giovani talenti, premiando il valore artistico e culturale della città e devolvendo parte del ricavato a sostegno dei più fragili.

Accanto a lei, figure centrali del Festival:

● Alfonso Gemito, ideatore e organizzatore , ha ricordato la storia del Festival e la sua missione di riportare alla luce le radici della tradizione musicale partenopea, rilanciandola come patrimonio universale.

“La mia visione è chiara: riportare alla luce le radici di una tradizione che risale agli anni ’30, quando la musica partenopea conquistava anche il pubblico del Nord Italia, anticipando di vent’anni la nascita del Festival di Sanremo. È una pagina di storia che appartiene a Napoli e che merita di essere ricordata e rilanciata. Con questo Festival non vogliamo soltanto organizzare un evento, ma costruire un ponte tra passato e presente, tra i grandi maestri che hanno reso immortale la nostra musica e le nuove generazioni che oggi la interpretano con freschezza e passione. Lo sguardo è rivolto al futuro, ma con la consapevolezza che le nostre radici sono la forza che ci permette di andare avanti. Napoli & Festival è quindi un atto di memoria e di speranza, un omaggio alla bellezza della nostra tradizione e alla sua capacità di parlare al mondo.”

● Savio Morelli, regista teatrale e direttore artistico, ha illustrato la visione scenica e l’omaggio a Nino Taranto, sottolineando come il teatro sia un atto di identità e comunità.

● Dario Duro, fiduciario AMIRA Napoli, ha ribadito l’importanza di unire cultura e professionalità, creando ponti tra il mondo dell’arte e quello dell’accoglienza.

● Ettore Dimitroff, conduttore, ha portato la sua testimonianza ricordando la costante presenza agli eventi di Alfonso Gemito, sottolineando il valore della continuità e della passione che animano il Festival.

● È intervenuto anche l’imitatore e artista Massimiliano Cimino, che con la sua verve ha regalato momenti di divertimento e leggerezza al pubblico.

● Al tavolo, il sassofonista Rocco Di Maiolo, pronto a impreziosire la serata con le sue note, e Giampiero Gargano , artigiano del capello, che curerà l’immagine degli artisti e delle modelle, aggiungendo un tocco di eleganza e originalità.

● È intervenuto inoltre l’artista Biagio Luccignolo, che ha presentato il suo burattino di legno Pinocchio, simbolo di creatività e memoria collettiva, regalando al pubblico un momento di suggestione e di fiaba.

Una serata di grandi nomi e giovani talenti

Il 15 dicembre il Politeama ospiterà una serata che vedrà alternarsi sul palco artisti affermati e giovani promesse. Dodici allievi provenienti da scuole di recitazione e canto avranno l’opportunità di esibirsi, in un confronto simbolico tra generazioni e stili.

A condurre l’evento saranno Ida Piccolo ed Ettore Dimitroff, con eleganza e sensibilità. Il padrino artistico sarà Giacomo Rizzo, affiancato da Bruno Lanza, autore e musicista. La regia teatrale è affidata a Savio Morelli, che proporrà una performance in omaggio a Nino Taranto, mentre la regia televisiva sarà curata da Enzo De Vito. La direzione musicale è di Gennaro Carbone, il balletto firmato da Pasqualina Ricciardi, e il design capelli da Giampiero Gargano, “artigiano del capello”. Lo staff tecnico del Gruppo Troise garantirà qualità scenica e supporto professionale.

Premi e riconoscimenti

Durante la serata saranno consegnati i Premi Arte, Musica e Cultura e giornalismo che vedranno protagonisti in ordine alfabetico:

Antonio D’Addio, Biagio Luccignolo, Ciro Cocozza, Cosimo Alberti, Cosimo Di Livello Alto, Dario Duro, Francesca Librano, Gabriele Canfora, Gianluca Di Gennaro, Genny Sacco, Gigi Attrice, Gino Fastidio, Gustavo Martucci, I Tumità, Loredana Gallo, Luigi Zeno, Marika Gambardella, Mario Maglione, Massimiliano Cimino, Massimo Cozzolino, Radio Rocket, Rocco Di Maiolo, Vincenzo Carcarino, oltre ai gruppi I Ragazzi del Sud, I Ragazzi del Sole e la Squadra Popolare.

Artisti Napoli Canta :

Antonio Ottaiano, Cinzia Oscar, Giovanna De Sio, Nello Amato, Rita Siani, Salvatore Minopoli, Martina Bortolotti.

Novità annunciata: deputato Francesco Emilio Borrelli

La rassegna stampa ha svelato una novità che arricchirà ulteriormente la serata: la partecipazione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che riceverà un riconoscimento speciale. La sua presenza rappresenta un segno forte di impegno civile. Giornalista e parlamentare, Borrelli è da sempre in prima linea nella difesa dei diritti e nella lotta contro la criminalità organizzata,

trasformando la sua attività in una testimonianza concreta di coraggio e coerenza.

Sarà premiato per il suo contributo alla legalità sul territorio, come simbolo di una Campania che sceglie la giustizia e la responsabilità sociale.

Arte e solidarietà

Il Festival non è solo spettacolo, ma anche impegno sociale. L’obiettivo è recuperare giovani di strada, offrendo loro dignità e la possibilità di abbracciare l’arte come strumento di riscatto. Inoltre, il 10% del ricavato sarà devoluto ai senzatetto e, durante il periodo natalizio, saranno distribuiti cibo e regali ai meno fortunati, in collaborazione con la mensa della Chiesa del Carmine di Napoli.

Riprese e media

L’evento sarà ripreso da media, TV e web nazionali, con la presenza di giornalisti in sala. Un sentito ringraziamento va al Teatro Politeama di Napoli e al Teatro Augusteo per la preziosa collaborazione.

si ringrazia per le foto della conferenza i professionisti del settore Arturo Ciotola e Alfredo Coppola , e Lucio Ruggiero con Movida Television.

Biglietti

I biglietti per la serata del 15 dicembre 2025 al Teatro Politeama di Napoli sono disponibili online su Bigliettoveloce al seguente link: bigliettoveloce.it/spettacolo?id=8091