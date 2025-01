Puccini e gli altri, venerdì 3 al Palapartenope

- pubblicità -

Un grande concerto per celebrare al meglio l’inizio del nuovo anno: si intitola “Puccini e gli altri” ed è in programma per venerdì 3 gennaio al Palapartenope di Napoli, dalle 21.00.

Ad organizzarlo, nella Casa della Musica Federico I, è il Puccini e la sua Lucca International Festival, che porterà sul palco i 50 elementi dell’Orchestra Filarmonica di Lucca e – in esclusiva nazionale – la Banda delle cornamuse e tamburi delle Guardie Reali Scozzesi, direttamente da Buckingham Palace.

A dirigere l’Orchestra sarà Andrea Colombini, affiancato dai soprani Aimilia Duakopoulou e Deborah Vincenti, e dai tenori Giovanni Cervelli e Joseph Spratt, per un repertorio che spazierà da Puccini e Mozart. In programma ci sono arie tratte dal repertorio di Giacomo Puccini – un omaggio, in occasione dei 100 anni dalla morte del Maestro – e da quello di altri grandi interpreti, come Hector Berlioz, Josef Strauss, Johann Strauss Jr, insieme a temi tratti dal repertorio immortale delle Scots Guards.

“Abbiamo deciso di aprire il nuovo anno in una città del cuore, Napoli, con un evento unico – commenta Andrea Colombini – che mette insieme la musica del Maestro Giacomo Puccini, da noi valorizzata da oltre vent’anni a Lucca e in giro per il mondo, le arie di altri giganti e suggestioni rare, come quella rappresentata dall’esibizione delle Guardie Scozzesi. Ci sono tutti i presupposti per un appuntamento memorabile”.

La partecipazione all’evento è possibile soltanto su prenotazione, chiamando l’infoline al 340 8106042.

Gli ultimi biglietti sono disponibili qui: https://www.ticketone.it/event/gran-concerto-di-inizio-anno-casa-della-musica-federico-i-19634851/