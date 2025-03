Punk Tank Cafè, i prossimi appuntamenti

- pubblicità -

VENERDI’ 14 MARZO AL PUNK TANK CAFE’ IL LIVE DEI BISCA.

È tempo di ante ante prime per BISCA.

Ad Aprile esce il nuovo imperdibile disco e intanto si mettono a punto i meccanismi del prossimo spettacolo nella formazione a quattro: Serio, 100gr, Dub Marta, Claudio Clark Kent Marino.

In fondo la creatività è un atto di sabotaggio contro il pensiero unico della guerra in conto capitale e contro il suo vile conformismo coatto.

Oggi come ieri il grido è: YANKEE GO HOME – YANKEE STATT A CAS’ – CANI AMERICANI CANI

BISCA suona

DJs. Line up..

Slaker (Urban Distortions) –

Salca (Virus poject) –

Fets (Fez)

Visuals: Fets69

FETS @fets69 (Fez / Fets69) (Roberto Fiorentino), DJ/visual artist, appassionato del sound

techno già da fine anni ’80. Muove i primi passi al Velvet, nella scena underground napoletana, organizza, con Dez Random/Noize, i primi party techno nei centri sociali, al

Tienament. Tra gli artefici del collettivo “Passaggi e Mutazioni di Fine Millennio” che porta performance multimediali in vari centri sociali d’Italia.

Dal ’91 a Londra membro attivo del collettivo “The Institute of Goa”, attivo nella scena techno underground londinese e punto di riferimento per numerosi DJ emergenti.

Dal 2003 a Napoli, con Andrea Cappellani dà vita a “IoCredo”, il primo fetish club della città.

Collabora ai SIlent Party di Bostik a Procida.

Recentemente si dedica a progetti visual sperimentali con vari artisti e DJ come Dez, G-Man/ Gez Varley, Random/Noize, Slaker, Joken, Giri, Monetty, Max Passante, Jg Bros, Audioal,

Domenico Crisci, Dario Caruson e Gians, collaborando con label riferimento quali Tienmcateteng, Antiterra, Urbandistortions, Logo, Uno, Opal Tapes.

https://www.instagram.com/fets69/

SLAKER (Massimo Luciano), DJ/Producer & Sound Engineer di Napoli, attivo dagli anni ’80,

ha iniziato come DJ ispirato da Synth-Pop, Electro e Disco, attirato dai sintetizzatori e dai campionatori, si è avvicinato alla musica Elettronica e al suo potenziale espressivo attraverso una continua ricerca sonora.

Negli anni ’90 ha fatto parte del trio techno Random/Noize.

Negli ultimi 30 anni sviluppa le sue capacità di produttore, lavorando per svariate produzioni musicali.

Dal 2015 guida la label URBAN DISTORTIONS, pubblicando l’album “The Transition”,

apprezzato anche da Will Web (Deep Space Radio, Detroit). Le sue ultime produzioni appaiono in compilation come “Electric Europe CD”, “Modern Visions” e “Blind EP” per Logo Records.

Dj Slaker:

https://linktr.ee/djslaker

Urban Distortions:

https://linktr.ee/urbandistortions

Dj SALCA (Salvio Caruso) inizia il suo percorso musicale a Londra negli anni ’90, immergendosi nella scena house, techno e trance… registrando le sue prime tracce.

Ha suonato in Thailandia al Half Moon Party e a Goa.

Dal 2000 in Italia, Caserta, tra i fondatori della Santella Crew, collaborando con Radiossina e Laboratorio MillePiani, a Napoli con Scugnizzo Liberato, organizzando eventi e rave nella

scena alternativa locale.

Successivamente crea Virus Project, un progetto che unisce house, techno e trance con dj set, live set ed eventi musicali.

Techno is the message!