Quando Troisi incontra Pino Daniele

- pubblicità -

“Quando” è uno spettacolo che racconta Massimo Troisi attraverso le canzoni di Pino Daniele: una cronaca musicale della loro collaborazione artistica e della speciale sintonia nata tra due mitiche figure dello spettacolo. Un evento speciale celebra il duo attraverso un concerto immersivo e coinvolgente durante il quale saranno utilizzate anche le nuove tecnologie. Appuntamento per martedì 29 ottobre alle ore 19 in piazza Salerno al Centro Direzionale di Napoli.

Lo spettacolo rappresenta la penultima tappa dell’edizione 2024 della rassegna “Nuove Direzioni”, realizzata dall’associazione La Dramaturgie nell’ambito della terza edizione di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso e organizzato dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Attraverso il “concerto”, arricchito da interventi narrativi, si racconta il percorso di due grandi artisti italiani che, partiti da Napoli, arrivano agli Oscar® (Troisi) e a collaborare con Eric Clapton, Pat Metheny, tra gli altri (Daniele).

In scena la Napoli dei loro anni e quel fervore culturale: una città in continua lievitazione, anche attraverso i suoi artisti, che rompeva la tradizione, che scendeva in strada, che prendeva posizione, che superava le ferite del terremoto e, soprattutto, si affacciava al mondo con i suoi nuovi esponenti e con il loro linguaggio.

“Quando” è un progetto artistico di Diego Tancredi, sviluppato insieme con Marco Vidino che, oltre alla pluriennale attività di musicista e concertista, vanta numerose esperienze e collaborazioni teatrali, tra le altre, con l’attore Lino Musella. In scena il frontman Antonio Carluccio, cantautore e musicista che ha collaborato, tra gli altri, con Fiorella Mannoia e Lucio Dalla.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Necessaria la prenotazione all’indirizzo prenotazioni.ndspettacoli@gmail.com oppure scrivendo un WhatsApp al numero 3478874694: prenotando si ricevono indicazioni su come ritirare i materiali per partecipare pienamente al concerto. L’evento sarà seguito da un aperitivo gratuito per i partecipanti.