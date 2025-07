Quartetto Alba venerdì 11 a Pietrarsa per Salotto a Mare

- pubblicità -

In arrivo un nuovo appuntamento all’interno della rassegna musicale “Salotto a Mare“, che si avvale della direzione artistica di Rosanna Iannacone. In programma, venerdì 11 luglio, c’è l’esibizione del Quartetto Alba, un ensemble d’archi pronto a incantare il pubblico.

Il Quartetto Alba, composto da Marco Musco (primo violino), Sergio Carnevale (violino), Antonio Autorino (viola) e Vincenzo Santangelo (violoncello), proporrà un viaggio appassionante attraverso un repertorio eclettico.

La scaletta della serata, che si svolgerà nella suggestiva arena – anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, includerà celebri colonne sonore come “James Bond Theme”, “Mission Impossible” e “Star Wars”. Non mancheranno momenti classici, come la celebre “Eine Kleine Nacht Musik” (Piccola Serenata Notturna) di Mozart, e brani suggestivi come l’“Alleluia” di Leonard e “Napul’è” di Pino Daniele.

“Il Quartetto Alba – sottolinea il suo primo violino Marco Musco – ha avuto una formazione piuttosto recente ed una fortuna immediata. Dopo qualche mese dalla nascita, a luglio 2024, fu invitato per un evento al Senato della Repubblica, esibendosi nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani alla presenza delle più alte autorità dello Stato e proponendo un omaggio a Puccini; poi è stato nuovamente invitato al Senato all’inizio di quest’anno per il Premio alla Carriera alla straordinaria Angela Luce; in quell’occasione ha avuto l’onore di accompagnare la grande artista in alcuni brani interpretati da lei. Il Quartetto è ora molto attivo in Campania ma anche nel resto d’Italia”.

Quella dell’11 luglio a “Salotto a Mare”, con il Quartetto Alba, sarà una serata che unirà la suggestione di un luogo intriso di storia, panorami mozzafiato e raffinate sonorità.

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

ore 21.00

(il biglietto di ingresso include

visita al museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004