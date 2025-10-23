Quartetto Gynaikos chiude la stagione concertistica ai Giardini la Mortella

- pubblicità -

Si appresta alla conclusione la stagione concertistica promossa dalla Fondazione Walton ai Giardini la Mortella di Ischia. I concerti dedicati alla musica da camera, diretti da Lina Tufano, che si sono susseguiti ogni week end dalla scorsa primavera, hanno registrato una notevole partecipazione da parte di un pubblico internazionale ed appassionato che ha apprezzato la qualità e il livello dei giovani musicisti che si sono esibiti nella Recital Hall.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre a chiudere la stagione sarà il Quartetto Gynaikos, vincitore per l’anno 2025 della borsa di studio intitolata a William Walton, che la Fondazione Walton eroga ogni anno ai migliori allievi della Scuola di Musica di Fiesole.

Il Quartetto Gynaikos, formato da Costanza Gabbrielli e Emma Zebi (violino), Giorgia Bartoccini (viola), Benedetta Matteoli (violoncello). Una giovane formazione, costituitasi nel 2019 alla Scuola di musica di Fiesole che ha già ottenuto premi internazionali e si è esibita nei più prestigiosi festival musicali internazionali.

Il programma che il quartetto offrirà al pubblico della Mortella prevede importanti quartetti di Haydn, Beethoven, Prokofiev. In particolare di Beethoven i giovani musicisti eseguiranno il quartetto op 18 n.5: i 6 quartetti che formano l’opera 18 furono composti faticosamente da Beethoven tra il 1798 e il 1800 e furono sottoposti a continui ripensamenti. Il processo di elaborazione del materiale tematico, fa riferimento ai quartetti di Mozart ed Haydn, tanto da essere definito “Un omaggio a Mozart”.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Info e prenotazioni: lamortella.org