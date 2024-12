Racconti al femminile, 6 appuntamenti musicali a San Domenico Maggiore

- pubblicità -

Dal 23 al 30 dicembre, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, si terrà la seconda edizione della rassegna musicale, unica nel suo genere, che celebra il talento, la sensibilità e la forza delle donne nel mondo della musica. Sette artiste internazionali e nazionali di altissimo livello daranno voce a sei “racconti al femminile,” intrecciando la potenza della parola e della melodia per esprimere emozioni, storie e messaggi di resistenza e bellezza.

In un legame ideale con le quattro artiste che hanno inaugurato la rassegna nel 2023 (Nada, Cristina Donà, Amalia Grè e Rita Marcotulli), quest’anno ad inaugurare la rassegna sarà la signora del teatro e della musica napoletana: Lina Sastri. Seguita da Patrizia Laquidara in doppio live set con le napoletane Ebbanesis, dalla maliana Fatoumata Diawara, dall’irlandese Wallis Bird, dalla spagnola Andrea Motis e dalla romana Marina Rei.

La rassegna si pone come omaggio alla forza creativa e alla versatilità artistica femminile, sottolineando l’importanza del ruolo della donna nella musica e nell’arte contemporanea. Ogni serata sarà un viaggio emozionante tra le note jazz, cantautorali, della world music e della musica contemporanea, portando in scena prospettive diverse che si uniscono in un unico messaggio di condivisione e di empatia, trasformando le performance in momenti di riflessione e dialogo, che valorizzano non solo il patrimonio artistico individuale, ma anche quello collettivo e culturale della città di Napoli, da sempre culla di contaminazioni e rinascita artistica.



Racconti al femminile è un libro in scrittura continua, che raccoglie pagine musicali di eccellenza, arricchendosi nel tempo. Tutte le artiste coinvolte, l’anno scorso come quest’anno e negli anni a venire, sono idealmente legate da due elementi fondamentali: la potenza espressiva e la generosa complessità, che caratterizzano l’universo femminile. Nel tracciare gli indirizzi di politica culturale dell’Amministrazione comunale, con questa rassegna abbiamo voluto contribuire ad accendere i riflettori sul talento delle donne, con l’obiettivo – che caratterizza tutta la nostra programmazione – di far emergere la varietà e le diversità come ricchezza” ha dichiarato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. “Questa rassegna non solo rappresenta uno dei fiori all’occhiello della ricca programmazione culturale del Comune di Napoli, ma condivide in pieno lo spirito e la visione del progetto Napoli Città della Musica. I nomi presenti nel cartellone di quest’anno, che associamo a una forza artistica e interpretativa che ha segnato la scena musicale italiana e internazionale, risplendono nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, luogo ideale per ospitare gli spettacoli, grazie alla sua collocazione nel centro antico della città e alla sua secolare storia di arte, cultura e fede”, afferma Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo.

L’evento, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, è rivolto alla cittadinanza e ai turisti in concomitanza con le festività di fine anno.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 19:00 e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite.

Sarà possibile prenotarsi dalle ore 15.00 del giorno 19 dicembre cliccando al seguente link culturacomunedinapoli.eventbrite.com