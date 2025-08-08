REVELÈ SVELA L’ANIMA DEL MARE

- pubblicità -

ONLINE IL VIDEO DI ESORDIO “’O MAR ’O MAR”

“Non volevo raccontare una storia.

Volevo raccontare un’emozione.

Un passaggio. Una soglia. Una rinascita.” – REVELÈ

Dal 31 luglio è online il videoclip di “’O Mar ’O Mar”, il primo brano del cantautore partenopeo Revelè, distribuito da Artist First. Un debutto che non chiede il permesso, ma entra in punta di piedi e ti strappa il respiro, come fa il mare quando ti sorprende alle spalle.

🎬 Guarda il video su YouTube

Diretto dallo stesso artista, il video è un viaggio emozionale, senza trama, senza maschere, solo pelle, luce e verità. Protagonista visiva è l’intensa Sveva Mariani – già co-protagonista nella serie “A Casa Tutti Bene” di Gabriele Muccino – che incarna il mare di Napoli. Ma non un mare qualunque: un mare che è donna, madre, amante, e città intera. Un simbolo viscerale, fatto di abbandono e accoglienza, di memoria e rinascita.

“Ho diretto questo videoclip come si dirige un sogno: con silenzi, luce, pelle, respiri.” – Revelè

Nel video, la camera danza tra ombre e riflessi, accompagnando una trasformazione interiore: dalla stanza immobile alla vastità del mare aperto, dal silenzio di un’assenza alla voce viva di una presenza che guarisce. Non c’è recitazione, non c’è copione. C’è solo Revelè che si mette a nudo, attraversando il dolore per tornare a casa – nel cuore, prima ancora che nei luoghi.

🔊 Un progetto artistico che unisce musica, teatro e parola

Giuseppe Cacciapuoti, classe 1997, in arte Revelè, è un artista, attore e autore la cui identità creativa vive al confine tra le arti. La sua musica fonde pop elettronico, sonorità urban e atmosfere cinematografiche, mentre la scrittura affonda nelle radici del cantautorato italiano – da Pino Daniele a Mango – per generare una voce nuova, sincera, che sa essere insieme fragile e potente.

“O Mar ‘O Mar” è più di un debutto: è un battesimo emotivo, un tuffo nell’intimità di un artista che sceglie di cominciare mostrandosi per ciò che è, senza filtri. Il mare, come Napoli, non perdona e non dimentica – ma abbraccia, purifica, restituisce.

👉 Segui Revelè su Instagram per non perdere i prossimi passi di questo viaggio.

a cura di Joè D’Ambrosio