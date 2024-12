Rinascita: il viaggio degli inizi, domenica 15 a Sant’Alfonso e Gerardo

- pubblicità -

Nell’ambito della rassegna “Altri Natali” del comune di Napoli il 15 dicembre 2024 ore 20:00 Parrocchia dei Santi Alfonso e Gerardo, Via Teano 2, Napoli si terrà un concerto di Musica Reservata dal titolo

“Rinascita: il viaggio degli inizi”

Un presepe segreto in musica rinascimentale

Per un viaggio in un altro Natale

Uno spettacolo multidisciplinare che esplora le origini del presepe. Protagonista è Benino, il pastorello, simbolo del cammino verso la rinascita. Alla fine del viaggio, superate le paure, Benino, dinanzi alla grotta della Nascita/ Ri-Nascita, può identificarsi col cosiddetto Pastore della Meraviglia, che, accecato dalla rivelazione stessa, non trova parole per esprimerla.

Alla scoperta di alcuni degli antichi e arcani misteri che si celano dietro la rappresentazione della natività a Napoli: personaggi e luoghi associati con “simpatia” ed ironia a brani musicali del Rinascimento, periodo nel quale la tradizione del presepe napoletano ebbe inizio.

Musica Reservata è un ensemble vocale e strumentale nato nel 1989 nell’intento di promuovere la diffusione della musica rinascimentale.

L’ensemble si avvale dell’uso di riproduzioni di strumenti musicali antichi in grado di restituire con maggiore fedeltà le atmosfere e di trasmettere intatte le emozioni legate a questo genere di arte.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Info e prenotazioni: tel. 328 0612709 E-mail summarte1@gmail.com