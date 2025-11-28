Risorgimento, Mille live al Teatro Bolivar

- pubblicità -

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva Mille – alias Elisa Pucci che presenta in quest’unica data napoletana il suo primo album “Risorgimento”.

L’artista eclettica, cantautrice dalla scrittura spudorata, è reduce dai sold-out a Milano, Roma, Parma e Torino, e tra pochi giorni finalmente arriverà anche a Napoli.

Il progetto, da un punto di vista sonoro, intreccia il rock a momenti punk e visioni elettroniche, mentre la scrittura dei testi, come annunciato dal titolo dell’album, “Risorgimento”, ci racconta una rinascita interiore, che coincide con la capacità di “accogliere” le proprie fragilità, i propri desideri, la propria natura umana.

Ad aprire il suo concerto sarà Alessandra Nazzaro.