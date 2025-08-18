Rondine con Chiara Galiazzo e Grazia Di Michele ad Agerola

- pubblicità -

Il Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei ospita un incontro speciale tra due artisti che, seppur appartenenti a generazioni diverse, condividono la stessa autenticità nel raccontare emozioni e storie attraverso la musica.

Lunedì 18 agosto, sul suggestivo Belvedere Punta Corona di Agerola, si esibiranno infatti Rondine e Chiara Galiazzo, protagonisti di una serata che unisce freschezza e intensità, nuove voci e percorsi consolidati.

Rondine, all’anagrafe Tommaso Santoni, è uno dei nomi più promettenti della nuova scena cantautorale italiana. Classe 2005, romano, ha già firmato brani di successo come Rossofuoco di Mida e Il bacio di Giuda di Ava, Mida e Villabanks, conquistando dischi d’oro e di platino. Con il suo album d’esordio Rondine, uscito nell’aprile 2024, ha raccontato la sua generazione attraverso dodici canzoni intime e autentiche, mentre con il tour “Vivi Più Che Live” sta portando la sua musica nei principali festival italiani.

Accanto a lui, sul palco, ci sarà Chiara Galiazzo, una delle voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Dopo la vittoria a X Factor nel 2012 e tre partecipazioni al Festival di Sanremo, Chiara Galiazzo ha costruito un percorso personale fatto di eleganza e sensibilità. Il suo nuovo singolo Allegria Bugiarda racconta, con sonorità retrò e al tempo stesso moderne, il lato più fragile e malinconico dell’estate.

L’incontro tra Rondine e Chiara Galiazzo, impreziosito da Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro, sul palco del festival Agerola Sui Sentieri degli Dei diventa così un dialogo tra mondi diversi ma complementari: quello giovane, immediato e vitale di Rondine e quello elegante ed intenso di Chiara Galiazzo. Una serata che promette emozioni forti, resa ancora più suggestiva dall’atmosfera unica del Belvedere Punta Corona, cornice naturale e simbolo del Festival.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Lunedì 18 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

RONDINE

+

CHIARA GALIAZZO

Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro

Il festival Agerola Sui Sentieri degli Dei accoglie una delle voci più raffinate e sensibili della canzone d’autore italiana: Grazia Di Michele, protagonista martedì 19 agosto al Belvedere Punta Corona con lo spettacolo Le donne e la Vita.

Cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, scrittrice e attrice, Grazia Di Michele è da oltre trent’anni un punto di riferimento della musica italiana. La sua carriera, iniziata al Folkstudio e approdata più volte sul palco del Festival di Sanremo, è segnata da una costante attenzione ai temi sociali, al mondo femminile e alle emozioni universali. Con alle spalle ventidue album e numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali, ha saputo trasformare la sua arte in un percorso che unisce musica, ricerca e impegno civile.

Con Le donne e la Vita, Grazia Di Michele conduce il pubblico in un viaggio musicale intenso ed emozionante, attraverso le canzoni che hanno segnato la sua carriera e quelle scritte pensando alle donne, alle loro fragilità, alle loro battaglie, alla loro forza. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Eleonora Bianchini e Fabiano Lelli, per un concerto che intreccia musica e parole in un racconto corale, capace di parlare al cuore di tutti.

La serata, impreziosita da Musica e Parole con Gianmaurizio Foderaro, si preannuncia come uno dei momenti più intimi e significativi dell’edizione 2025 del Festival, un’occasione per scoprire, o riscoprire, un’artista che ha saputo rinnovarsi nel tempo senza mai perdere autenticità e profondità.

Il Festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei” è promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio come media partner ufficiali.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

INFO SPETTACOLO

Martedì 19 agosto h. 21:00

BELVEDERE PUNTA CORONA

GRAZIA DI MICHELE

“LE DONNE E LA VITA”

Musica e Parole

con Gianmaurizio Foderaro