Rosanna Iannacone domenica 14 al Salotto a mare di Pietrarsa

- pubblicità -

Torna un nuovo appuntamento della rassegna musicale “Salotto a mare”, domenica 14 settembre Rosanna Iannacone “The Queen” propone la sua acclamata set-list “Stazioni Radio“.

Musica e storia stazionano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove l’evento sarà allestito nell’Anfiteatro affacciato sul Golfo di Napoli.

Rosanna Iannacone, autrice e programmatrice radiofonica, voce amata e conosciuta del panorama radiofonico italiano grazie ai suoi anni di esperienza con Radio Kiss Kiss Network, Radio RAI e Radio Marte, guiderà il pubblico in un appassionante viaggio attraverso le sonorità che hanno segnato la sua carriera e la storia della radio.

“Stazioni Radio” è un format di racconti musicati. Il titolo stesso è un chiaro riferimento alla professione di Iannacone, ma evoca anche le numerose storie che si incrociano nella vita. Sarà un immaginario viaggio, non solo sulle rotaie, ma anche nei ricordi suscitati dalle canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 e 90.

Ad accompagnare Rosanna Iannacone in questo viaggio ci sarà Fabio Brescia. Spiega la stessa Iannacone: “Alterneremo le mie proposte musicali alla voce dal vivo di Fabio che interpreterà grandi successi ed estratti dal suo spettacolo “Napoletana”, che è stato già molto apprezzato dal pubblico di “Salotto a mare” e torna così – a grande richiesta – ad essere con noi”.

Ogni brano diventa un’opportunità per un nuovo racconto, in sintonia con la location della rassegna, simbolo di viaggi e connessioni.

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

ore 21

(il biglietto di ingresso include

visita al museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004