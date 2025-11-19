Rotte Barocche, Napoli incontra il Portogallo

- pubblicità -

Sabato 22 novembre 2025, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, prende il via “Rotte Barocche”, il progetto internazionale che porta a Napoli, per la prima volta Béatrice Martin, clavicembalista francese e interprete di fama mondiale. L’iniziativa – frutto di una collaborazione inedita tra la Fondazione Pietà de’ Turchini, la Fondazione Gaudium Magnum Maria e João Cortez de Lobão e il Museo Nazionale della Musica di Mafra – mira a riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale portoghese attraverso la registrazione di opere barocche inedite. Con i suoi virtuosismi, Martin omaggerà, nell’anno scarlattiano, José António Carlos de Seixas, figura di spicco della musica barocca portoghese nonché erede dell’influenza musicale di Domenico Scarlatti.

Il concerto sarà introdotto dalla storica dell’arte Giuseppina Raggi e dal musicologo Paolo Sullo, alle 17,30, sempre nella Chiesa di Santa Caterina da Siena. Nella primavera del 2026 è prevista la pubblicazione di un album Turchini Records con Béatrice Martin al raro clavicembalo storico di Joaquim José Antunes.

Attraverso le sonate di Scarlatti e Seixas e le composizioni contemporanee di António Pinho Vargas, “Rotte Barocche” costruisce un ponte ideale tra Napoli e Lisbona, tra memoria e modernità del suono. Il lungo soggiorno di Domenico Scarlatti, alla corte di João V, ha profondamente condizionato la musica portoghese per tastiera: Carlos Seixas, infatti, assorbì le sue innovazioni per poi sviluppare un linguaggio personale ricco di virtuosismo, armonie e elementi del folklore portoghese. Le influenze scarlattiane risuonano, dunque, in ogni nota di Rotte Barocche.

La produzione discografica e il clavicembalo storico

Il concerto rappresenta la prima tappa di un’iniziativa più ampia: Rotte Barocche, infatti proseguirà con altri appuntamenti musicali e momenti di incontro tra Napoli e Lisbona, nell’ottica di consolidare e alimentare il sodalizio nascente.

Un momento di particolare rilievo sarà la registrazione del programma, che vedrà Béatrice Martin esibirsi su clavicembalo storico del XVIII secolo. Realizzato da Joaquim José Antunes, uno dei più importanti costruttori di strumenti dell’epoca, questo esemplare è considerato tesoro nazionale portoghese ed è custodito nella collezione del Museo. L’album sarà pubblicato nella primavera 2026 dall’etichetta Turchini Records, inaugurando così una nuova produzione discografica e rafforzando gli scambi artistici tra le due capitali del barocco mediterraneo.

Béatrice Martin

Nata ad Annecy, Béatrice Martin ha iniziato a suonare il clavicembalo all’età di sei anni, perfezionandosi con Christiane Jaccottet, Kenneth Gilbert e Christophe Rousset. Vincitrice del Concorso Internazionale di Clavicembalo di Bruges, ha suonato nei principali festival e teatri del mondo – da Parigi a Bruxelles, da Londra a Washington – collaborando a lungo con William Christie e Les Arts Florissants. Fondatrice dell’ensemble Les Folies Françoises, ha registrato numerosi dischi premiati dalla critica internazionale (Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique) ed è attualmente docente presso la Juilliard School di New York, la Haute École de Musique di Ginevra e il Conservatoire de Paris.

BIGLIETTI DISPONIBILI IN SEDE E IN PREVENDITA

È possibile acquistare i biglietti in prevendita:

– online sul sito TicketOnLine – Azzurro Service entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del concerto;

– presso i punti vendita Azzurro Service indicati;

– presso il punto vendita Concerteria (via Michelangelo Schipa 15) o telefonicamente al numero +39 0817611221

BIGLIETTO & ABBONAMENTO RIDOTTI

Il biglietto e l’abbonamento ridotti potranno essere acquistati esclusivamente al botteghino presso le sedi prima dell’inizio del concerto

Riduzioni: under 25, over 65, tesserati FAI, Feltrinelli, Campania ArteCard, studenti e impiegati lnstitut Français di Napoli e Instituto Cervantes di Napoli (esibendo attestato di iscrizione ai corsi), abbonati Teatri di Napoli, soci ADSI, iscritti FOAN (esibendo tesserino d’iscrizione all’Ordine).

Programma

José António Carlos Vaz de Seixas (1704-1742)

Sonata nº 19 in La maggiore

Sonata nº 24 in La minore

(-), Minuet

Sonata n° 17 in La maggiore

(-), Minuet

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Follia

António Pinho Vargas (1951)

Lento, molto flessibile

Fantasia ossessiva

Interludio

…ritorno della ossessione…

José António Carlos Vaz de Seixas

Sonata nº 29 in Re minore

Moderato, Giga-Allegro, Minuet

Sonata n° 27 in Re minoreù

Allegro, Minuet, (-)

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata K492 in Re maggiore

Presto

Sonata K144 in Sol maggiore

Cantabile

José António Carlos Vaz de Seixas

Toccata in Sol minore

Allegro, Minuetto