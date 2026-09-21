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Sal Da Vinci, tre serate evento all’Arena Flegrea questo weekend

Di
Redazione
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Tre serate evento all’Arena Flegrea per celebrare il vincitore di Sanremo 2026 e  l’amore per Napoli con  la grande tradizione musicale partenopea: Sal Da Vinci torna nella sua città con lo spettacolo “Napoli per sempre sì!”, in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026.
Il 2026 è un anno speciale per l’artista, che vince il Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, una ballata romantica dal sound moderno e melodico che celebra l’amore eterno. Un ritorno al pop sentimentale che consolida la sua reputazione dopo il successo virale del 2024 e rafforza ancora una volta il suo profondo legame con Napoli.
Sul palco dell’Arena Flegrea, Sal Da Vinci porterà uno spettacolo intenso ed emozionante, tra grandi successi del suo repertorio e momenti dedicati alla canzone napoletana, in un concerto–racconto capace di unire generazioni diverse in un’unica, grande emozione condivisa.
“Napoli per sempre sì!” è una dichiarazione d’amore alla città, alle sue radici e alla sua straordinaria energia, in una cornice unica sotto le stelle.
Tre appuntamenti imperdibili per vivere un grande evento live all’insegna dell’identità, della musica e del sentimento.

Biglietti Sal Da Vinci – 25-26-27 settembre 2026 su ETES

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