Sal Da Vinci, tre serate evento all’Arena Flegrea questo weekend

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Tre serate evento all’ Arena Flegrea per celebrare il vincitore di Sanremo 2026 e l’amore per Napoli con la grande tradizione musicale partenopea: Sal Da Vinci torna nella sua città con lo spettacolo “Napoli per sempre sì!” , in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026.

Il 2026 è un anno speciale per l’artista, che vince il Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, una ballata romantica dal sound moderno e melodico che celebra l’amore eterno. Un ritorno al pop sentimentale che consolida la sua reputazione dopo il successo virale del 2024 e rafforza ancora una volta il suo profondo legame con Napoli.