Salotto a Mare a Pietrarsa venerdì 13

Proseguono gli appuntamenti esclusivi della rassegna “Salotto a Mare“, con la direzione artistica di Rosanna Iannacone, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che giovedì 13 giugno ospiterà l’incantevole performance del Quartetto Alba.

L’evento, che si terrà sulle spettacolari terrazze del museo a ridosso del mare, promette una serata indimenticabile all’insegna di musica, arte e panorami mozzafiato.

L’estate 2025 del Museo di Pietrarsa si preannuncia ricca di emozioni grazie a “Salotto a Mare”, una rassegna di undici serate-evento che trasforma le terrazze in un esclusivo club affacciato sul Golfo di Napoli. L’iniziativa, che proseguirà fino al 5 ottobre, offre un mix avvolgente di musica dal vivo, raffinati aperitivi e panorami incomparabili, in un luogo simbolo della cultura e della storia italiana.

La serata del 13 giugno vedrà protagonista il Quartetto Alba, un quartetto d’archi composto da Melanie Budde (Violino), Ornella Koka (Violino), Stefania Di Biase (Viola) e Akita Thano (Violoncello). Il Quartetto Alba è rinomato per la sua capacità di spaziare dalla musica classica alla canzone d’autore, coinvolgendo e appassionando il pubblico con le sue armonie e suggestioni musicali.

La scaletta della serata sarà un viaggio emozionante tra celeberrime colonne sonore come quelle di “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta il West” e “Il postino”, momenti classicheggianti con l'”Aria sulla IV Corda” di Bach, e brani di grande suggestione come l'”Alleluia” di Leonard Cohen. Non mancherà un sentito omaggio al grande Pino Daniele con “Napul’è”, e l’esecuzione del celebre tango argentino “Por una cabeza” di Carlos Gardel (colonna sonora del film “Tango Bar” del 1935) e “Moon River” (reso celebre dal film “Colazione da Tiffany”).

Il Quartetto Alba tornerà in scena anche l’11 luglio, offrendo un’ulteriore opportunità per godere della loro maestria musicale.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ex opificio borbonico e oggi polo museale della Fondazione FS, sorge sul tratto di linea che nel 1839 diede inizio ai viaggi in treno in Italia. Ospita una delle più prestigiose collezioni di rotabili storici d’Europa e le sue terrazze panoramiche offrono una vista mozzafiato su Capri, Ischia, Procida e il Vesuvio, creando una cornice suggestiva per ogni evento.

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

dalle 20 alle 21.30 – dalle 22 alle 23.30

(il biglietto di ingresso include

visita del museo, aperitivo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004