Salotto a Mare, Kalika Voice a Pietrarsa

Prosegue la rassegna musicale “Salotto a Mare“, diretta da Rosanna Iannacone “The Queen”. Venerdì 1 agosto protagonista della serata sarà il trio Kalìka Voice (composto da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri) che si esibirà nell’Arena del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Ad accompagnarle con la chitarra Gianluigi Capasso, loro direttore musicale.

Un viaggio musicale tra sonorità mediterranee e influenze orientali, fado e canzoni napoletane d’autore.

Spiegano le Kalìka: “Ogni brano inedito o rivisitazione è una tappa/sintesi di un continuo scambio, di un dialogo tra modi di sentire diversi, tra culture musicali diverse. Siamo molto vicine a un modo tradizionale di fare e sentire la musica, che richiede impegno, orecchie e cuore predisposto dell’ascoltatore”.

Le Kalìka sbocciano per caso, da una fortuita collaborazione musicale di tre donne che si sono incontrate e sono divenute prima un progetto vocale a cappella, tutto al femminile, impreziositosi poi della collaborazione di un ensemble di musicisti. In linea con il principio del nomen omen in lingua hindi la parola kalìka significa “bocciolo” e proprio l’immagine di un fiore in potenza, colto nell’attimo prima di manifestarsi in tutta la sua piena e unica bellezza, è parso adeguato per nominare questo progetto musicale.

Tra i brani proposti in concerto “Ago, filo ‘e parole…”, che titola anche il primo lavoro discografico del gruppo, recupera l’immagine archetipa di una Donna, pensata quasi come una moderna Penelope che si racconta, seduta dinanzi al telaio della sua anima, dedita a una pacifica industriosità̀, mentre attende qualcuno o qualcosa. E ancora ci si perderà passeggiando tra le strette stradine del centro storico di Napoli, respirandone i profumi, il calore, la magia con “O vico d’’ e rrose”, ci si emozionerà all’ascolto di “Era sulo ajere” …

Si riprenderà con “Salotto a mare” a settembre con molteplici eventi: 5 settembre torna a esibirsi la Sara Montesanto Band, 14 settembre in programma un nuovo appuntamento di “Stazioni radio” della Queen Rosanna Iannacone. Si prosegue il 21 settembre con Thayla Orefice e domenica 5 ottobre è prevista la chiusura proprio con Kalìka Voice.

Salotto a mare – Direzione artistica Rosanna Iannacone

Produttrice esecutiva del progetto Tiziana Beato

Graphics manager comunication Michele Fierro

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

ore 21

(il biglietto di ingresso include

visita al museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004