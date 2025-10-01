Salotto a mare, Kalika Voice domenica 5 a Pietrarsa

- pubblicità -

Domenica 5 ottobre ultimo appuntamento della rassegna musicale “Salotto a mare”, diretta da Rosanna Iannacone con il gradito ritorno del trio Kalìka Voice (composto da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri).

Si esibirà nell’anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Ad accompagnarle con la chitarra Gianluigi Capasso, loro direttore musicale.

Un viaggio musicale tra sonorità mediterranee e influenze orientali, fado e canzoni napoletane d’autore. Sottolineano le Kalìka: “Ogni brano inedito o rivisitazione è una tappa/sintesi di un continuo scambio, di un dialogo tra modi di sentire diversi, tra culture musicali diverse. Siamo molto vicine a un modo tradizionale di fare e sentire la musica, che richiede impegno, orecchie e cuore predisposto dell’ascoltatore”.

Le Kalìka sbocciano per caso, da una fortuita collaborazione musicale di tre donne che si sono incontrate e sono divenute prima un progetto vocale a cappella, tutto al femminile, impreziositosi poi della collaborazione di un ensemble di musicisti. In linea con il principio del nomen omen in lingua hindi la parola kalìka significa “bocciolo” e proprio l’immagine di un fiore in potenza, colto nell’attimo prima di manifestarsi in tutta la sua piena e unica bellezza, è parso adeguato per nominare questo progetto musicale.

In conclusione spiegano: “Toccheremo i Balcani recuperando il canto di speranza Ederlezi, rievocheremo la llorona per raccontare quanto l’amore possa trasformarsi in folle dolore”.

Salotto a mare – Direzione artistica Rosanna Iannacone

Produttrice esecutiva del progetto Tiziana Beato

Graphics manager comunication Michele Fierro

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA

via Pietrarsa 16, 80146 Napoli

ore 21

(il biglietto di ingresso include

visita al museo ed evento musicale)

Per info e prenotazioni +39 3802198004