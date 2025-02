Sanremo, il napoletano Settembre vince per le Nuove Proposte

- pubblicità -

E’ Settembre il vincitore delle Nuove Proposte 2025. Con il brano ‘Vertebre’, l’artista trionfa su Alex Wyse e la sua ‘Rockstar’. La vittoria è decretata dalla combinazione dei voti della sala stampa, tv e web (33%), della giuria radio (33%) e del televoto (34%).

A Settembre anche il premio della critica della sezione Nuove Proposte e quello assegnato dalla sala stampa Lucio Dalla.

Settembre, il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Vertebre’, emozionatissimo ringrazia “ogni singola persona” che ha permesso la vittoria. Con il premio in mano, il giovane artista non può che sorridere: “Sono grato a tutto, e a tutti”, dice.

“Complimenti Andrea Settembre! La vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo2025 è un successo straordinario, un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica. Tutta Napoli è orgogliosa di te. Ti aspettiamo in Comune per festeggiare insieme!”.

Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.